‘Al Niño Dios’, el primer villancico en la carrera musical de Carlos Baute

Carlos Baute acaba de estrenar su primer villancico titulado Al Niño Dios. Después de más de 30 años de carrera musical, con éxitos tan sonados como Colgando en tus manos, Te regalo o Quien te quiere como yo, el artista venezolano abre su abanico de recursos para producir su primer villancico ahora que se acercan las fechas navideñas. El villancico ha sido grabado en el colegio Highlands School Los Fresnos de Boadilla del Monte (Madrid) con la presencia de 700 niños. La grabación del villancico ha estado dirigida por Norden y producida por el equipo de Carlos Baute.

Con el lanzamiento de su primer villancico el cantante, que está muy arraigado a la vida en España, pretende resaltar los valores fundamentales de las fechas navideñas tales como la alegría, la unión familiar y la esperanza. El inconfundible toque latino y cálido de los temas de Baute llega ahora en su primera canción navideña, acompañado por los niños del colegio donde estudian sus tres hijos. “La idea surgió así de repente y se lo comenté a Astrid mi mujer; empezamos a trabajar hace meses en el proyecto, algo que no suelo hacer nunca con tanto tiempo. Es algo súper emocionante verte ahí cantando arropado por 700 niños y luego también poder interpretar la canción con los niños en la función del colegio”, ha manifestado.

Carlos Baute celebra esta época del año con una playlist exclusiva en Apple Music compartiendo con los fans sus temas favoritos para estas fechas y haciendo un recorrido por las canciones que tienen un significado especial para él, y con las que su familia celebra la Navidad. Baute refleja sus raíces latinas y su pasión por las grandes interpretaciones de artistas como Luis Miguel con Navidad, Navidad, Alejandro Fernández con Blanca Navidad, o una mirada nostálgica con la agrupación de Caracas de la década de los 70, Maracaibo 15 y el tema Amparito; también rinde homenaje al enorme José Feliciano que está presente con Feliz Navidad, uno de sus referentes musicales de todos los tiempos. Andrea Bochelli y Laura Pausini ponen el toque mediterráneo con dos versiones de clásicos navideños.

Carlos Baute ha explicado así su playlist para las fiestas navideñas. “En esta playlist de Apple Music he querido recordar parte de mis raíces latinas, con nombres y versiones que me recuerdan a mi infancia; me gusta que mis hijos disfruten esa música, que fue parte de mi infancia en Venezuela. Recuerdo la Navidad en mi casa preparando hallaca y ponche crema y esta música me transporta a esos recuerdos. Esta Navidad la pasaremos en Madrid con mi familia y mis suegros, que vienen a visitarnos y a disfrutar de los niños. En estas fechas en mi casa hay una silla vacía que es la de mi padre, una ausencia que se hace menos dura por la presencia de los niños. Mi padre era comerciante pero bailaba como nadie, yo no bailo ni la mitad de bien que lo hacía él, con un ritmo increíble. Es duro, pero se van unos y nacen otros y a los niños hay que darles la máxima alegría; ellos me piden ahora El burrito sabanero, que es un tema antiguo de nuestra infancia y al que yo he querido hacer un guiño en mi nuevo villancico”, ha asegurado el artista.