Pilar Rubio cumple 46 años y lo celebra junto a Sergio Ramos dejando unas románticas imágenes

Este domingo 17 de marzo era el cumpleaños de Pilar Rubio, la presentadora y esposa del futbolista Sergio Ramos soplaba las velas de su 46 aniversario. La pareja quiso tener un pequeño tête-à-tête y poder pasar algo de tiempo de calidad juntos y es que la vida tan ocupada que tienen ambos no les permite pasar todo el tiempo que les gustaría juntos, además hay que sumar la crianza de los cuatro hijos que tienen en común. A pesar de todo, la presentadora aparece muy feliz junto a su marido en las imágenes que éste ha colgado en su cuenta de Instagram.

El futbolista del Sevilla F.C. ha querido rendir un pequeño homenaje a su mujer en las redes sociales y ha subido unas cuantas fotografías de ambos celebrando el cumpleaños de Rubio. Sergio ramos ha querido mostrar públicamente su amor por la madre de sus hijos y le ha dedicado unas tiernas palabras a Pilar Rubio en sus redes sociales. "Feliz cumpleaños, mi amor @pilarrubio! Otro día especial que compartimos, otra excusa para seguir celebrando a tu lado la vida, la que construimos juntos cada día. Gracias por ser la mejor madre y el mejor ejemplo de amor para todos. Gracias por ser la mejor compañera de vida que podría encontrar. Gracias por ser tú. ¡Te queremos con locura! 💜❤️💜 Happy birthday, my love! We love you to pieces! 💜❤️💜".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Con estas fotografías juntos, la pareja pretende demostrar que la separación de la que tanto se hablaba en los medios de comunicación es mera especulación y que ellos están contentos y felices en su matrimonio. El futbolista no ha sido el único en compartir este pequeño trozo de su álbum familiar sino que la propia Pilar Rubio ha querido subir a sus redes sociales algunas de estas imágenes tan tiernas y románicas con su esposo. Estas instantáneas podrían corroborar que la crisis entre ellos no tiene nada que ver con la realidad que viven y que a pesar de no publicar tanto contenido juntos en sus redes sociales, la pareja se encuentra en un momento feliz.