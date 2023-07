Sara Baras: "Representar la cultura flamenca por el mundo es un orgullo enorme"

Sara Baras lleva el flamenco inyectado en las venas. Aprendió a bailar en la academia de su madre de San Fernando a una edad muy temprana. Hoy en día su compañía flamenca ha cumplido 25 años y está inmersa en la gira de verano con el espectáculo Alma.

-Háblanos de su último espectáculo flamenco Alma… -Alma es una pieza que va dedicada a mi padre. Es una fusión entre melodías conocidas de boleros con palos del flamenco muy tradicionales. Tiene una energía y una carga emocional muy fuerte. Con el recorrido que ha ido teniendo ha evolucionado y cada vez es más bonito. En Starlite será un día mágico y especial, porque tiene una parte de sentimiento y emoción que llega mucho al público. La música está hecha por Keko Baldomero, son siete músicos en directo y también siete bailando. Las voces son buenísimas con Rubio de Pruna y Matías López, Diego Villegas en las cuerdas y dos percusionistas maravillosos que son Antón Suárez y Lolo El pájaro. También hay colaboraciones especiales que no son en directo con Israel Fernández, Rancapino Chico o Juana la del Pipa.

-¿Cómo fueron sus inicios como bailaora? -Lo recuerdo de muy pequeñita en San Fernando. Empecé hace ya muchos años en la escuela de mi madre. Aunque han pasado muchos años sigo entregándome a día de hoy con las mismas ganas de aquella niña. Lo recuerdo todo de una manera preciosa y le doy las gracias a mi madre que fue la que me enseñó a amar el flamenco y el baile.

-¿Qué supone para Sara Baras formar parte del maravilloso cartel de Starlite Occident? -Yo me siento como en casa. He trabajado en Starlite desde el principio, tanto actuando con mi compañía como en las galas de la fundación. Tengo una estrecha amistad con Sandra y con todo el equipo de Starlite. Me siento muy orgullosa porque Starlite me ha visto crecer y me hace una ilusión enorme estar allí. Me encanta Starlite y todo su equipo. Son maravillosos.

-¿Qué balance hace de su carrera artística? -Cuando miró hacia atrás me siento muy orgullosa de todo lo que he conseguido. Cumplimos 25 años de compañía, sin bajar la guardia durante tantos años, y eso es un motivo de orgullo y satisfacción. Hemos desarrollado un gran trabajo en equipo con la compañía. Me siento una privilegiada porque soy madrina de la Fundación Mi princesa Rett y que el baile y mi nombre sirvan para ayudar a las personas que padecen esta enfermedad es un orgullo enorme.

-Ha viajado por muchísimos rincones de la geografía mundial y ha estado en los mejores teatros del mundo. ¿Alguna anécdota o algo curioso que le haya ocurrido tanto en sus viajes como en las actuaciones? -He recorrido mucho mundo, ahora mismo no me acuerdo de ninguna en especial. Representar nuestra cultura por el mundo es un orgullo enorme. Me quedo con el cariño y el respeto de todo el público que con el flamenco se entrega de una manera bestial.

-¿A qué dedica su tiempo libre? -Mi tiempo libre lo aprovecho para disfrutar de mi familia. Me gusta pasear, leer, seguir formándome, pero no dispongo de mucho tiempo para ello por motivos laborales.