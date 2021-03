Las 4 cosas que (también) hemos descubierto de los Sussex en su entrevista

Los duques de Sussex han cerrado filas en torno a su familia, que pronto contará con un miembro más, cuando Meghan Markle de a luz al bebé que espera para el próximo verano. La entrevista con Oprah Winfrey en la CBS ha desvelado muchos puntos, como las razones de la pareja para apartarse de la familia real británica. Pero también otros detalles sobre los que se ha especulado, y mucho, en los últimos meses. En su charla televisiva, Enrique y Meghan han hablado sin censuras ni medias tintas.

1. El sexo del bebé que esperan

La pareja ha desvelado que tendrán... ¡una niña! El príncipe Enrique y Meghan no pueden sentirse más felices ante la llegada de una hermanita para Archie, en cuya crianza y protección se han volcado desde el día en que nació. La duquesa, además, tras el aborto que sufrió hace unos meses, está pletórica en su quinto mes de embarazo.

2. Su 're-boda'

El matrimonio ha confesado a Oprah Winfrey que cuando se casaron el 19 de mayo de 2018 en la capilla de St. George del castillo de Windsor, ¡ya estaban casados! Contrajeron matrimonio tres días antes en una ceremonia íntima con la complicidad del arzobispo de Canterbury, al que los Sussex llamaron para pedirle un enlace íntimo: "Mira, este espectáculo es para el mundo, pero queremos nuestra unión entre nosotros", le dijeron al clérigo entonces.

3. La herencia de Diana

No sólo siguen el ejemplo de Diana de Gales en la forma de vida que pretenden llevar, alejados ya de la corte inglesa. Los duques de Sussex, según han reconocido, también se han podido apartar de la familia real gracias al legado económico que dejó Diana de Gales a su hijo pequeño. "Tengo lo que me dejó mi madre y sin eso no hubiéramos podido hacer esto", señaló el príncipe, quien mantuvo la figura de Lady Di muy presente durante la entrevista. Al no tener ningún soporte financiero, Enrique y Meghan se vieron obligados posteriormente también a firmar los contratos con Netflix y Spotify, aunque indicaron que en un principio "eso no era parte del plan".

4. La verdad de la pelea entre las cuñadas

Siempre se ha dicho que Meghan Markle y Catalina de Cambridge no se llevan precisamente bien, pero éste parece haber sido el menor de los problemas de la pareja durante el tiempo que permanecieron juntos bajo el amparo de la familia real británica. La esposa de Enrique ha confesado que, durante los preparativos de su boda, no fue ella quien hizo llorar a la duquesa de Cambridge por los vestidos que debían llevar las damas de honor. Fue ella la que acabó hecha un mar de lágrimas, aunque Meghan excusa a Catalina, aclarando que no cuenta la verdad ahora para "desacreditarla". "Me pidió perdón, me compró flores y escribió una nota disculpándose. Hizo lo que yo haría si supera que he hecho daño a alguien", ha confesado Meghan. La ex actriz asegura que su cuñada es "una buena persona" y que ella quería protegerla, pero se sorprendió mucho cuando, meses después de la boda, descubrió que la versión que estaba circulando sobre esta discusión era justamente la opuesta.