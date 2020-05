Adele vuelve... con 50 kilos menos

Adele llevaba desde el pasado mes de diciembre sin dar señales de vida en su cuenta de Instagram, donde acumula casi 34 millones de seguidores. Pero este miércoles la cantante ha vuelto a publicar y lo ha hecho con una imagen sorprendente que revela el gran cambio físico que ha experimentado en los últimos meses.

La publicación coincide con el 32 cumpleaños de la cantante británica, que fue este martes, y para celebrarlo con sus fans ha decidido colgar una foto suya agradeciendo todos los mensajes de cariño y amor recibidos.

La imagen está dando la vuelta al mundo por la gran transformación que revela la intérprete de Someone Like You en una fotografía donde se la puede ver de cuerpo entero y con un minivestido negro que revela una notable pérdida de peso y un gran cambio de imagen.

Exultante, sonriente y más en forma que nunca. Viviendo a caballo entre Los Ángeles y Londres, recién separada de Simon Konecki y, según cuentan, siguiendo una estricta dieta y haciendo deporte a diario, Adele podría haber adelgazado 50 kilos.