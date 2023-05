Los campaneros británicos, los más tristes del mundo, celebran la coronación de Carlos III

¿Cómo se habrán seleccionado los campaneros que harán sonar los templos británicos en este sábado? Con mucha dificultad ya que faltan vocaciones para sonar las campanas. En todo caso parece que los campaneros dispuestos a tañer las torres son los ciudadanos más tristes en millas a la redonda.

Todas las campanas del Reino Unido festejarán la coronación de Carlos III por lo que se han necesitado unas 40.000 pesronas para que tiren de las cuerdas que hagan sonar los metales. Se han buscado volunttarios por todas partes para que no haya ninguna iglesia sin celebración. Otro asunto es la edad media (alta edad media) de los voluntarios y esos rictus de tristeza, melancolía, o simple flema británica de los percusionistas.

"Ring for the King" se denominaba la campaña para buscar campaneros para este sábado y acudieron a la llamada los vecinos más melancólicos, con muchos buscando hacer amistad entre los reunidos para la misión. Existe un Central Council of Church Bell Ringers que se ha encargado de reclutar a quienes tiren de los badajos.

'Ring for the King' campaign: Britain’s bell ringers are preparing ahead of the King Charles’ coronation pic.twitter.com/LKh37nPDB1 — Reuters (@Reuters) February 23, 2023

St Magnus Cathedral in Kirkwall dates back to the early 1100’s so it was a privilege to visit the bell tower after climbing 115 lung busting steps. Bell ringer Inga Adams with The Rejoicing Bell which will be played at cathedrals and churches across the UK on the #Coronation pic.twitter.com/4DNd9dMbo0 — Linda Sinclair (@lindajsinclair) May 4, 2023