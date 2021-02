Como anillo al dedo. Ester Expósito ha cumplido 21 años justo cuando atraviesa uno de sus mejores momentos. La actriz madrileña, cuyo trampolín hacia la fama ha sido la serie Élite de Netflix, no tiene techo. El éxito envuelve todos sus proyectos profesionales y se ha convertido en uno de los rostros más demandados para campañas publicitarias y de imagen.

Ester Expósito es una de las actrices españolas más reconocidas a nivel mundial. Su papel de Carla Rosón en Élite, una de las series españolas de Netflix que más éxito ha obtenido fuera de nuestras fronteras, le ha abierto la puerta de numerosos proyectos.

La joven, que hace un año se fue a Los Ángeles un par de semanas para perfeccionar el ingles, arrasa en las redes sociales, ostentando el récord como la española más seguida de Instagram con más de 26 millones de personas.

El aniversario también ha coincidido con un gran momento sentimental. La intérprete mantiene una relación con Alejandro Speitzer, un compañero de profesión al que conoció cuando ambos rodaban la serie Alguien tiene que morir de Netflix. Lo que es evidente que no está muerto es el amor que ambos se procesan. Ha quedado manifiesto estos días con una emotiva y romántica felicitación de cumpleaños por parte de su novio. Con el apoyo de un vídeo compuesto por fotografías de la pareja, y amenizado por la música de The Police Every Breath You Take, el actor mexicano escribió un post repleto de sentimiento y romanticismo. "De pronto me encontré con este ser capaz de iluminarlo todo a su paso. De pronto tengo la tengo la fortuna de poder caminar de tu mano. Feliz vuelta al sol mi vida. Te amo". Esa publicación no tardó en convertirse en viral a base de likes.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer podrían llevar juntos desde octubre de 2019, cuando comenzó el rodaje de Alguien tiene que morir. Tuvieron que reponerse al confinamiento que trajo consigo la pandemia del coronavirus. Ester permaneció durante ese periodo en Madrid, mientras que Alejandro lo pasó en México, su país natal. Ese impás no hizo más que confirmar su romance el 5 de mayo del pasado año cuando publicaron una fotografía juntos.

La joven actriz, que se muestra fría y calculadora en su papel de Carla Rosón, ha demostrado que nada tiene que ver con el personaje que interpreta en la ficción. En las redes convierte en oro todo lo que publica. Desde sus famosos bailes, a su afición por el buceo, la buena sintonía que mantiene con el resto de actores o sus posados informales. Todo está ligado al éxito de la que ya denominan como la 'reina' de Instagram. Por todo ello, los 21 años han llegado en la cima de su carrera, tanto personal como profesional, una trayectoria que ha crecido de manera exponencial en los dos últimos años.