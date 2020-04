Las canas están de moda... ¡qué remedio!

La Reina Letizia ha vuelto a aparecer en público, en concreto en unas fotos oficiales distribuidas por la Casa Real mientras teletrabaja desde Zarzuela, con su melena adornada de canas. Algunos dicen que es un acto de solidaridad con el resto de mujeres españolas confinadas, pero esta no es la primera vez que la esposa de Felipe VI aparece en público sin teñirse el pelo. Como del aislamiento por el coronavirus no se libra nadie, famosos incluidos, ya son muchos de ellos a los que comienzan a acusar el paso del tiempo en su pelo por no poder acudir a la peluquería. Eva Longoria, Raquel Sánchez Silva, la presentadora Kelly Ripa o incluso la Reina de España son algunas de ellas.

Como lo realmente importante en este momento es intentar salir de esta crisis sanitaria y no lucir un cabello perfectamente teñido y peinado, quizás la Reina ha querido poner las cosas en su sitio y continuar con este gesto de rebeldía feminista al que ha recurrido otras veces, ahora con más motivo que nunca. Con chandal, sin teñir o sin maquillar, los famosos aprovechan para mostrarse tal y como son en las redes sociales.

Es el caso de Raquel Sánchez Silva, quien presume de canas y de cara lavada en Instagram, en una imagen en la que posa tumbada y con un jersey gris. La presentadora de Maestros de la costura afirmaba al principio de la cuarentena que este descanso impuesto había hecho maravillas con su melena; acostumbrada a tener el pelo muy fino y muy poco abundante, había ganado en lustre y en volumen con el cese del trabajo. Eso sí, no ha podido remediar que afloren los cabellos blancos y ha preferido no teñirse ella misma y esperar a que pueda hacerlo un profesional.

Eva Longoria se lo ha tomado con toda la naturalidad del mundo y ha enseñado sus raíces blancas mientras canta y hace planchas para cumplir un reto de Instagram. En un divertido vídeo, revela que su melena ya comienza a acusar el tiempo de confinamiento, aunque lo hace con una sonrisa.

La actriz Teri Hatcher, sin embargo, era una 'mujer desesperada' con sus canas. Por eso decidió recurrir a un tinte de supermercado para acabar con ellas y, sin complejos, compartió el proceso en sus redes. Jennifer Aniston tampoco enseña sus canas ni por todo el oro del mundo y ha preferido repasarse las mechas en casa con un kit de emergencia.

Los hombres que no se rapan al cero, como el chef Dabiz Muñoz, se dejan crecer la barba al estilo de lo que está haciendo Sergio Ramos. También hay celebrities que estos días hacen sus pinitos con las tijeras, como Chenoa, quien se cortó la melena en casa e incluso se hizo algún que otro trasquilón. Su ex, David Bisbal, recurrió a su mujer, Rosanna Zanetti, para recortarse un poco y el resultado fue mejor de lo esperado: "Tienes arte para todo", le reconoció a su mujer junto a una foto en la que lucía su nuevo look, "Para haber sido la primera vez, ¡no está nada mal!"

David Cantero, de Informativos Telecinco, también confió en su esposa para cortarse el pelo. Julia Otero comenzó con el flequillo y el resultado fue bastante aceptable también.

Najwa Nimri, por su parte, tendrá que ponerse peluca cuando acabe el confinamiento: "Me dolían tanto las cervicales q me rapé para poder masajearme", escribió en su Instagram junto a una foto en la que muestra que se ha rapado media cabeza.