Francisco es demandado por su hija extramatrimonial

La paternidad ilegítima es un tema recurrente en el mundo del famoseo. El cantante Francisco, quien en sus tiempos fue muy apreciado entre las féminas, no iba a ser menos. Al artista valenciano le salió una hija ilegítima hace tiempo, que ahora tiene 19 años. La novedad es que la revista Pronto ha publicado que la joven, llamada Naomi González Apolinar, se plantea demandarle. Lo ha anunciado en la referida publicación en el que supone su debut en un medio de comunicación, con entrevista incluida.

Naomi tiene muchas papeletas a su favor para que la Justicia reconozca sus demandas. En 2008 fue reconocida como hija biológica de Francisco González, tras negarse él a someterse a las pruebas de paternidad. Fueron, según Naomi, años de "dudas, mentiras y nulas respuestas de su madre", como apunta en la revista. Naomi empezó a utilizar su apellido y en 2013 se dictaminaron las medidas económicas: 500 euros al mes con un 50% en los gastos extraordinarios de Naomi, que para aquel entonces tenía 12 años.

Afincada en Menorca y alejada de su madre, Denia Apolinar, con la que el cantante tuvo diversos encuentros amorosos hace dos décadas, sólo tiene un deseo: recuperar el tiempo perdido con su padre. Eso sí, no dibuja un retrato demasiado halagüeño de él; le acusa de "insultarla": "Le escribí y me respondió insultándome, me llamó analfabeta, me dijo que no sabía escribir y que no lo molestase nunca más". Pero no será así pues la muchacha está decidida a llevar a su padre a los tribunales porque, según ella, no le abona los pagos de la pensión. Según los últimos cálculos de la chica, le debería alrededor de 30.000 euros.

En 2019, Denia, la bailarina dominicana madre de Naomi, aseguró que Francisco no estaba cumpliendo con las medidas económicas que un juez decretó en 2008, por lo que decidió ponerle una demanda. "Ya estoy cansada de que este señor no cumpla con el dinero que me debe (...) Mi paciencia tiene un límite", sostuvo.

En aquel momento, la bailarina, además, aseveró que ella siempre ha tratado de mantener una buena relación con el artista, "aunque a veces es complicado porque es muy difícil mantener una conversación con él. Casi siempre me toca hablar con Paca".

Toda esta historia comenzó en 2001, cuando Denia denunció a Francisco por primera vez para que reconociera a su hija. Según ella, la pequeña era producto de varios encuentros íntimos entre ellos. Él siempre lo negó, y según ella, la madre del cantante sí que la apoyó y quiso mantener contacto con su nieta. Jamás hubo una relación, eso sí, entre padre e hija, y Paca, la actual mujer de Francisco, que ya lo era entonces, nunca se separó de su marido y fue su apoyo a pesar de hacerse pública esta supuesta infidelidad, como lo ha seguido siendo hasta hoy.

Precisamente desde el entorno de Denia Apolinar se señala a Paca Ribes como la persona que ha impedido siempre que Francisco establezca ningún contacto con su hija. "Me bloqueó en redes sociales para que mi padre no sepa de mí", afirma Naomi. Por su parte, la familia de Francisco insiste en que él no admite que nadie critique a su esposa, y que se encuentra "tranquilo" porque su intención siempre ha sido pagar.