La hermana de Edwin Arrieta tiene piedad de Daniel Sancho

Darlin Arrieta, la hermana de Edwin Arrieta, ha intervenido en el programa Así es la vida para dar la cara por su familia, que está atravesando unos momentos muy complicados por el macabro asesinato del cirujano colombiano. La hermana de la víctima ha desvelado en el programa presentado por Sandra Barneda los detalles de la conversación que mantuvo con Daniel Sancho cuando llevaban varios días sin saber nada de Edwin.

Entrevista en directo a la hermana de Edwin Arrieta: “No entiendo cómo se dicen tantas atrocidades de él, aquí a quien asesinaron fue a mi hermano" #AsíEsLaVida https://t.co/8YrKYizckB — Así es la vida (@asieslavidatele) August 8, 2023

Darlin ha reconocido que no sabían que su hermano mantenía algún tipo de relación con Daniel Sancho, el autor confeso del crimen. “Edwin tenía muchos amigos en España, en Argentina, en México… Le gustaba viajar y les visitaba. Nunca supimos que tuviera nada importante con ninguno. Nunca habíamos oído el nombre de Daniel Sancho”. La colombiana ha aclarado que la primera vez que ha hablado con el cocinero fue cuando contactó con él para conocer el paradero de su hermano. “Al no poder contactar con Edwin, me puse a buscarlo y miré las redes sociales. Vi que este chico estaba con él y le escribí. Me respondió que había estado con mi hermano en la playa, pero que le había perdido la pista”, ha contado.

El comunicado de los abogados de la familia de Edwin Arrieta: "Manifestamos nuestro total rechazo frente a las afirmaciones irresponsables y falaces que se han producido en torno a Edwin" #AsíEsLaVida https://t.co/CkjixFRVgF — Así es la vida (@asieslavidatele) August 8, 2023

Darlin ofrecía más detalles de la conversación que mantuvo con el hijo de Rodolfo Sancho. “Yo le pregunté cómo no había reportado su desaparición a la policía y me respondió: ‘Me ducho y voy. Es que esto es una locura’”, ha explicado. Darlin ha asegurado que el contacto entre Edwin y su familia era fluido y constante. “Con Edwin hablábamos dos o tres veces al día. Hace ocho días que recibí su última llamada. Me contó cómo había sido el viaje a Tailandia, qué tal allí, sé que quería comprar algunas máquinas modernas para su trabajo… Por eso se llevó 80.000 euros”, ha detallado para justificar el dinero que se encontró en la habitación del hotel donde se perpetró el asesinato.

"Este señor puede decir todo de mi hermano, pero él no se puede defender", afirma Darling Arrieta. La hermana de Edwin asevera que quieren "darle cristiana sepultura y que se haga justicia". #AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/ZzKxjmSPK6 — Así es la vida (@asieslavidatele) August 8, 2023

La hermana de Edwin quiere que se haga justicia, pero no desea la pena de muerte para Daniel Sancho. “Lo han asesinado y descuartizado. Era un ser humano, por Dios. Era mi hermano. Nadie se merece esta tortura. Solo pido justicia y que le traigan el cuerpo a mi madre. Queremos darle cristiana sepultura y que acabe esta pesadilla. Soy muy creyente, No quiero pena de muerte para Daniel Sancho. Dios es el único que da la vida y que la quita, no los hombres”, ha expresado entre lágrimas.