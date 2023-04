Esta imagen de la actriz María Castro dice mucho de ella

María Castro es una de las actrices más destacadas del panorama nacional. En la actualidad está saboreando el éxito de la nueva serie de La 1, La promesa, en la que interpreta el personaje de Pía Adarre, la ama de llaves de los marqueses de Luján. Tras ganarse el cariño del público con sus interpretaciones en conocidas series de la pequeña pantalla como Sin tetas no hay paraíso, Tierra de Lobos o La que se avecina, la intérprete gallega es uno de los personajes más destacados de la serie diaria La promesa, uno de los grandes aciertos de TVE en este año 2023.

La actriz, de 42 años, está felizmente casada con el actor José Manuel Villalba. Ambos contrajeron matrimonio el 15 de septiembre de 2018, tras cinco años de relación sentimental. Fruto de su amor nacieron sus hijas Maia y Oliva, en 2016 y 2020 respectivamente. Precisamente su hija pequeña Olivia, que todavía recibe la lactancia materna, ha sido la protagonista de la cariñosa imagen que ha compartido su madre durante las vacaciones de Semana Santa.

La intérprete gallega ha sorprendido a sus seguidores con una tierna fotografía en la que aparece dándole el pecho a su hija Olivia que el próximo mes de octubre cumplirá tres años. “No sabía con cuál quedarme, así que me quedé con las dos… ¿vosotros? Os leo. Realmente os confieso que me quedo con cada uno de los minutos disfrutados de estas vacaciones… Lllega un momento en el que, valorando lo vivido y pensando en todo lo (espero) bonito que nos queda por vivir, solo pienso en momentos mágicos como este… “, comenzaba diciendo sobre las dos fotografías que ha compartido en su perfil de Instagram.

“Con o sin teta, con o sin bebé en brazos, con o sin pañales por cambiar… pero siempre valorando la suerte que tengo, el a dónde hemos llegado, la compañía que me acompaña en el viaje… y teniendo muy presente que cada instante es regalo. Y que si tenemos la suerte de vivirlo, debemos dejar atrás las chorradas sin importancia, y exprimirlo al máximo como deber y como derecho. Voy a seguir en mi hamaca, disfrutando del @riuhotels Vistamar… que no sé cuánto nos queda aún de lactancia (quién me lo iba a decir a mí)… pero sí sé que aún nos queda mucho de bebé”, ha reflexionado sobre los momentos mágicos de la maternidad y la lactancia.