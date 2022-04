El motivo por el que Isabel Pantoja ha abandonado Cantora

Isabel Pantoja abandonó la finca Cantora, en Medina Sidonia, su oasis de reclusión durante décadas, para trasladar su residencia a Madrid. Poco o nada se sabía hasta ahora de esta mudanza, salvo que probablemente respondiera a motivos económicos, pero ahora se han confirmado los peores presagios: sobre la tonadillera pende una orden de deshaucio para salir de Cantora que podría hacerse efectiva este jueves, por lo que la artista ha preferido ahorrarse el disgusto de hacer las maletas a toda prisa y tener que salir frente a los medios de comunicación.

Aparte de la sentencia que tiene pendiente por presunta insolvencia punible, a Pantoja se le ha abierto otro frente judicial: salvar o no Cantora. El programa Viva la vida ha tenido acceso a unos documentos que prueban la difícil situación que está atravesando la cantante en lo que a sus finanzas y propiedades se refiere. Pues, según estas informaciones, su querida finca Cantora albergaría embargos a favor de la Agencia Tributaria por valor de 414.080 euros, una deuda que llevaría a la artista a perder el refugio donde tanto tiempo se ha mantenido alejada del foco mediático. El espacio de Telecinco ha revelado el documento con el que Hacienda notificaba a Isabel Pantoja que esa propiedad iba a ser embargada. Y no solo eso, sino que se emplearía la fuerza en caso de ser necesario. "(...) Se autoriza para que, en el caso de ser necesario, por encontrarse cerrado el inmueble (Cantora) o no se consintiere su entrada, se lleve a cabo la diligencia de lanzamiento, adoptando las medidas que fueren necesarias, incluyendo el posible descerrajamiento de la puerta y el auxilio de la fuerza pública", reza el escrito.

Pantoja intentó hace unas semanas ganar tiempo poniendo un recurso. Sin embargo, la decisión de la Agencia Tributaria se mantuvo firme. "Procédase a practicar la diligencia de LANZAMIENTO interesada, llevándose a cabo por este Servicio Común cuantas actuaciones se estimen oportunas para ello, señalándose para que tenga lugar dicha diligencia el próximo día 21 de abril de 2022", prosigue el documento. De hecho, Hacienda informaba a principios de año a la artista de que si no ingresa el dinero que le debe al erario público antes de este jueves a las "10.30 horas", tendrá que abandonar Cantora.

Si finalmente puede, y quiere, abonar la deuda que la cantante mantiene con la Agencia Tributaria, esto podría complicar la situación que la tonadillera tiene con otras personas con las que tiene algún tipo de deuda. Este es el caso, por ejemplo, de Loli, la quiosquera, a quien presuntamente debe 76.000 euros.

En varias ocasiones, Kiko Rivera ha planteado la posibilidad de vender el inmueble para hacer frente a sus propias deudas y desvincularse de su madre. Sin embargo, como no ha conseguido que le compren su parte, el posible desahucio al que se enfrenta Isabel Pantoja, que se podría producir este jueves, también afectaría a su hijo.

La sevillana, de momento, regresará a los escenarios para poder hacer frente a sus deudas; de momento ha cerrado cuatro fechas para su vuelta a los escenarios en Latinoamérica y la gira de conciertos podría ampliarse proóximamente.