Primer 'edredoning' y primer abandono en 'La isla de las tentaciones 2'

La hoguera de confrontación de Melyssa y Tom no tenía pinta a priori de que fuera a ser tranquila. Con todo, la ex tronista había confesado que una parte de ella podía (y quería) perdonar a Tom por su infidelidad si éste le demostraba su arrepentimiento "luchando" por ella. Pero el Tom que se encontró Melyssa no fue para nada el que ella deseaba. La situación ya empezó mal cuando Tom se presentó sin mirarle siquiera a la cara a ella. "¿No me vas a mirar a la cara?", le increpó Melyssa nada más llegar.

A partir de ahí, Melyssa soltó todo lo que llevaba dentro. Reproche tras reproche, estalló contra Tom. Pero antes de hacerlo, le devolvió el anillo de compromiso. "Tu compromiso es mentira. Me has vendido a un hombre que era respetuoso. Me dijiste que si estabas enamorado de mí entrabas aquí y nadie entraría en tu corazón (...) Yo era el amor de tu vida. Y esto es una mentira así que te lo quedas. Es una mentira. Regálaselo a Sandra, que debe ser el amor de tu vida. ¿Verdad, Tom?", le dijo.

Tal era el nivel de la discusión, que a Tom le pudieron los nervios al escuchar a Melyssa preguntarle cómo iba a justificar su comportamiento ante su familia. El participante abandonó la hoguera durante un momento de muy malas formas. Al volver, era Tom quien tomaba la palabra: "Voy a acabar la cosa rápido: No estoy feliz contigo. Estaba muy enamorado de ti, muy enamorado. Pero el día que llegaste a la villa fue el día en que hice un 'click'. No quería más eso, contigo no soy yo", manifestó en referencia al día en que Melyssa asaltó Villa Montaña para pedirle explicaciones por su tonteo con las solteras.

En medio de esta tormenta, Melyssa y Tom debían afrontar juntos las últimas imágenes que verían en la tablet. Eran las de Tom teniendo sexo con Sandra. "Me das asco, eres la peor persona que conozco. Te has acostado con ella. Cerdo. Cerdo de... ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado a gusto, Tom?", le reprochaba Melyssa a Tom encarándose con él. Pero, además, Tom confesaba que sí había besado a Liseth mientras estaba conquistándola en el trono de Mujeres y Hombres y Viceversa. La joven lo había contado en el primer programa y él lo negó por activa y por pasiva.

Así las cosas, Melyssa decidió abandonar el programa sola en ese preciso instante. "Todo lo que no me has valorado tú, me valoro yo ahora mismo (...) Que te vaya muy bien en la vida, no vuelvas a escribirme, ni a buscarme en la vida". Tras su marcha, Tom aseguró sentirse "liberado"