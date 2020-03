La caída a los infiernos de Johnny Depp

El divorcio entre Johnny Depp y Amber Heard está resultando más largo que su propio matrimonio, que tan solo duró 15 meses, entre febrero de 2015 y mayo de 2016. Sin embargo, casi cuatro años después de que la actriz pidiera una orden de alejamiento tras acusar de abusos al actor, la cuestión está lejos de solucionarse. Un audio filtrado al diario británico Daily Mail demostrando que Heard pegó a su marido, y también que le arrojó ollas, sartenes y jarrones. "No puedo prometerte que no me ponga violenta otra vez. A veces enloquezco y pierdo la cabeza", decía la actriz en dicho audio.

Y la guerra sucia entre ambos continúa: estos días también han salido a la luz unas comprometedoras declaraciones que revelan escabrosos detalles sobre la relación del actor con su ex. "Vamos a ahogarla antes de quemarla. Voy a violar su cuerpo una vez que me asegure de que está muerta", decía el protagonista de Piratas del Caribe sobre Heard en unos mensajes enviados a un amigo, el también actor Paul Bettany, en 2013. Unos escritos de dudoso gusto que restan puntos a la versión de Depp de que era un hombre maltratado.

El intérprete fue fotografiado el miércoles a la entrada y salida del Tribunal Superior de justicia británico, en Londres, para asistir a la audiencia preliminar en el juicio contra el periódico The Sun y su editor, Dan Wootton, a los que ha demandado por difamación no marcha de momento tras publicar que había pruebas de que Depp había cometido abusos físicos y psicológicos sobre su ex mujer cuando aún estaban casados. Lo cierto es que la demanda por buen camino para él no va.

En medio de graves acusaciones cruzadas, la estrella también ha demandado a la actriz por maltrato además de por difamación a través de una carta abierta en el diario The Washington Post y le exige 50 millones de dólares.

En total se han revelado "accidentalmente" en contra de la versión de Depp cerca de 70.000 mensajes por parte de su antiguo equipo legal; en ellos se pueden apreciar sus problemas con la bebida y las drogas. Para David Sherborne, el abogado de Depp, este juicio es una oportunidad para comprobar que "una persona miente y la otra no. Y es la señora Heard quien está mintiendo". Y es que el representante legal de Depp sostiene que, por muy fea que sea la forma que tiene de hablar sobre Amber Heard , "una cosa es escribir esos mensajes a un amigo, y otra muy diferente llevar a cabo lo que se escribe en un momento de rabia y desesperación".

Depp y Heard se conocieron el año 2009 durante el rodaje de la película Diario de un seductor, mientras el actor aún vivía con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, su pareja durante catorce años y madre de sus dos hijos, Lily-Rose y Jack.

La pareja se divorció en medio de un gran revuelo mediático el año 2016, poco más de un año después de casarse. En el acuerdo de divorcio se especificaba que Heard retiraba varias denuncias de abusos que había interpuesto contra él a cambio de siete millones de dólares, cantidad que, en parte, donó a obras benéficas. La actriz de 33 años confesó entonces haber sido víctima de "años de violencia física y psicológica", extremo que Depp sigue negando categóricamente.