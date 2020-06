Jorge Javier Vázquez: "Esta pandemia ha conseguido que Pablo Iglesias me parezca un excelente vicepresidente"

Jorge Javier Vázquez, el celebérrimo presentador estrella de Telecinco, conductor de Sálvame en la cadena de Mediaset, vuelve a mojarse políticamente. Después de su "es un programa de rojos y maricones" que soltó en uno de los programas no hace mucho, este sábado se ha postulado a favor del Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE.

En esta ocasión ha mostrado sus preferencias políticas en la SER en el programa Buenismo Bien donde se ha enfrentado a las cuestiones de Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez.

"Fíjate lo que ha conseguido esta pandemia: que Pablo Iglesias me parezca un excelente vicepresidente", fueron sus palabras en una de las disertaciones del presentador. "Y estoy feliz con el gobierno PSOE-Unidas Podemos. Y estoy feliz de que todo esto nos haya tocado con este gobierno", agregaba Vázquez.

"Estoy muy contento de que estén gobernando y ojalá estén muchos años... viendo lo que hay en la otra parte... no tengo la más absoluta duda. No se me pasa por la cabeza un país gobernado por Casado", recalcaba Jorge Javier.