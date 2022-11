Se confirma la desgracia de Kiko Rivera: la escandalosa cifra que tendrá que pagar

Se confirma un nuevo varapalo para Kiko Rivera. El sevillano no levanta cabeza tras sufrir un ictus hace un mes. Rivera acumula un buen puñado de problemas mediáticos y judiciales, más de los que desearía nadie. Pese a estar de lo más agradecido por las muestras de cariño recibidas tras su problema de salud, con su entorno arropándole en todo momento, Kiko no pasa por su mejor momento.

El DJ ha publicado en su perfil de Instagram un bonito texto con motivo del primer mes de su nueva vida. "Buenos días. He recibido miles de mensajes más y no sabéis lo feliz que me hace, me quedo con ese cariño recibido. Pero hoy quiero agradece a mi mujer Irene Rosales que no me ha dejado ni un minuto, todavía le queda que aguantarme, espero que muchos años más. Ya que el día 20 de octubre este que está aquí ha vuelto a nacer, la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla", ha objetado.

Pese a ello, El programa de Ana Rosa ha anunciado en exclusiva un nuevo varapalo económico al que deberá hacer frente el hijo de Isabel Pantoja. Tal y como os explicábamos hace unas semanas, Kiko Rivera ha perdido el juicio contra Las Mellis, condenado a pagarles una escandalosa cuantía económica.

"Kiko las había demandado porque una de ellas, Bibiana, había dicho que él se le había insinuado mientras estaba con Irene en un programa de televisión", ha explicado Pepe del Real, explicando que Rivera les había exigido cerca de 150.000 euros.

"Él ganó en primera instancia, luego perdió en segunda instancia y Kiko volvió a recurrir... al recurrir, luego no se presentó en el juzgado y, por tanto, ha perdido esta demanda porque ya hay sentencia firme", ha detallado Pepe del Real. "Tendrá que hacerse cargo de las costas y le toca pagar a razón de lo que ha pedido, si pidió 150.000 euros...", ha dejado intuir.

"Si tú pides, sabes que te va a costar y te va a doler. Luego, si no ganas... si eres chulito, pues al final pagar es lo que tendrá que hacer Kiko", ha relatado el periodista bajo la atenta mirada de sus compañeros. Por su parte, Isabel Rábago ha recordado que no es la primera derrota de Rivera. "Al igual que con Ramón Calderón, le dijimos que no siguiera adelante y pidiera disculpas, pues cayó. Tendrá que hacer una exclusiva", ha señalado.

Kiko Rivera se recupera del ictus

Este nuevo varapalo llega en plena recuperación del ictus que padeció el DJ a finales de octubre. "Estoy preparando mi vuelta, pero no va a ser una vuelta cualquiera. Va a ser algo muy grande y además va a ser la primera vez, solo digo eso. Lo que viene va a ser una auténtica pasada, 2023 va a ser nuestro año", ha espetado Rivera en su perfil de Instagram, mostrando una clara mejoría en su estado anímico, algo fundamental en su recuperación.