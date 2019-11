Lucía Bosé: memorias de una vida de cine

Lucía Bosé (Milán, 1931) ha salido de su retiro segoviano de Brieva para deleitar a los espectadores de Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition (los viernes por la noche en Cuatro) con sus andanzas históricas y su sinceridad arrolladora. Todo menos su talento para cocinar, que ya demostró que no es lo suyo en la primera entrega del programa. Pero Lucía también ha vuelto a la palestra para recordar el pasado en unas memorias interesantes a la par que amables que le ha escrito Roberto Liberatori, donde repasa sobre todo sus inicios como actriz, desde su infancia en una familia campesina de Milán hasta sus años dorados en el cine.

Teñida como siempre de azul, el color que ha marcado su vida, la intérprete, a sus 88 años, ha vuelto a seducir a sus seguidores soltando algunas perlas inéditas. "No puedo hablar mal de Franco. Era un hombre normal, pero mi marido (el torero Luis Miguel Dominguín) era más franquista que Franco", espeta en el tomo de marras.

En dicho libro, titulado Fragmentos de Lucía Bosé, que incluye también algunas fotografías, rememora que ganó Miss Italia en 1947, y que fue descubierta por su "amado" Luchino Visconti, encandilado por sus rasgos. "Fue él quien me descubrió cuando tenía 16 años y trabajaba en una pastelería Galli de Milán. 'Tú eres un animal cinematográfico' me dijo mientras preparaba una caja de castañas confitadas", relata sobre su primer encuentro con el cineasta. Fue el inicio de una historia entre ambos y el origen de su carrera: "Fue como un hermano, un amante. Di a Visconti lo que he dado a pocos hombres, un amor verdadero", explica. La mayor pena del director es que ella no quisiera dedicarse al teatro, en parte por sus problemas pulmonares: "No he hecho teatro nunca, soy un desastre", confiesa divertida.

La vida de Lucía Bosé ha sido, desde luego, de lo más entretenida. La actriz guarda innumerables anécdotas, desde aquella vez en la que casi le dio plantón a Francisco Franco al negarse a acudir a la misa del domingo por la mañana antes de una cacería. El dictador notó su ausencia, y Dominguín tuvo que sacarla de la cama en camisón para que asistiese. Otro momento divertido tiene como protagonista a la duquesa de Alba, quien un día que fue a comer a su casa, no sabía qué hacer con el plato al terminar la comida. A Cayetana le pareció divertido tener que llevarlo ella misma a la cocina, y todos se sorprendieron de verla sirviéndose sola, algo a lo que no estaba acostumbrada.

Sin embargo, uno de los capítulos más tristes tiene que ver con la pérdida de uno de sus hijos, su cuarto bebé, que murió con tan solo un mes de vida. "Hay situaciones que hasta que no las vives en persona no puedes entenderlas y todo lo que puedes pensar y decir al respecto son solo clichés. Nadie puede imaginar lo triste que es perder a un niño que se ha traído al mundo con tanto amor. Aún hoy recuerdo esto con inmensa melancolía, la muerte de mi hijo Juan Lucas, que vivió tan poco", confiesa en esta obra, que rompe los moldes acerca del clan Bosé.