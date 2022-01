Marta Riesco: de Benzema a Antonio David Flores

Marta Riesco ha confirmado este miércoles a través de un compañero de El programa de Ana Rosa que mantiene una relación sentimental con Antonio David Flores, e incluso que él "pasa tiempo" en su piso de Madrid sin llegar a ser -apunta la propia periodista- una convivencia. Después de meses de rumores, la sorprendente nueva pareja se ha visto obligada a dejar de esconderse debido a la revista Lecturas, que ha publicado en exclusiva la noticia. La publicación saca este miércoles unas fotos del ex guardia civil saliendo de la casa de la periodista en Madrid.

Eso sí, la reportera niega que ella ha ya sido el motivo de la separación de Antonio David y Olga Moreno, posibilidad con la que se lleva especulando desde que el ex matrimonio anunciara su ruptura. "Ella es una mujer soltera y él un señor separado. A partir de ahí no me ha ahondado más en la historia", ha comentado el también periodista Antonio Rossi en El programa de AR. "Cuando Antonio David está en Madrid, entiendo que se queda en su casa, no sé si todos los días o son unas noches sí y otras no. Está claro que una persona no se va a convivir de la noche a la mañana". También ha afirmado que Marta está muy ilusionada y que "van a salir los dos para adelante frente a todo".

El copresentador del espacio, Joaquín Prat, le ha dado un zasca a Riesco en pleno directo enviándole un mensaje debido a la ausencia en plató de la protagonista del día: "En mi modesta opinión, como compañero y como persona a la que respeto, creo que la que tendría que estar aquí sentada es Marta Riesco. Como es una decisión libre que tú tienes que tomar, que no sé si es inamovible o no, no habría obviamente ningún problema en que decidieses no hacerlo".

La periodista, de momento, ha bloqueado los comentarios en sus redes sociales para evitar recibir críticas por salir con el ex marido de Rocío Carrasco, al que ésta acusó de violencia de género y parental hace unos meses en su documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva. De hecho, algunos medios apuntan que el acercamiento entre Flores y Riesco se produjo cuando él aún estaba casado con Olga. Fue, al parecer, una aventura fugaz que con el tiempo se ha convertido en algo más.

¿Quién es Marta Riesco?

Marta Riesco sostiene que no quiere ser un personaje público sino ser conocida únicamente por su trabajo periodístico. Madrileña de 34 años, Riesco lleva casi toda su carrera profesional trabajando en Mediaset, concretamente en Telecinco, donde ha sido reportera en varios programas. Estudió Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos y posteriormente enfocó su profesión a la televisión. Actualmente es reportera de El programa de Ana Rosa, y más recientemente de Ya son las 8, en la misma cadena. Anteriormente estuvo en La Sexta, en el espacio Jugones.

En el año 2006, con solo 19 años, fue Miss Segovia y participó en el certamen de belleza Miss España representando a su provincia. También explota en redes sociales su faceta como influencer, ya que en Instagram por ejemplo acumula más de 88.000 seguidores.

Además, hace años fue aspirante a Eurovisión con su grupo i-Legal, aunque no pasó ni la primera ronda de selección y lo único que consiguieron ella y sus cuatro compañeras fue un puñado de críticas.

Pero con su romance con Antonio David no es la primera vez que Marta Riesco copa las revistas del corazón. En 2014 mantuvo una relación con el futbolista del Real Madrid Karim Benzema. Ella y el delantero francés estuvieron juntos un tiempo manteniendo en absoluto secreto su noviazgo. Pero acabó filtrándose a la prensa y eso hizo que ella se convirtiera en un personaje mediático. Con el paso del tiempo se olvidó este affaire y ella pudo continuar adelante con su carrera sin estar en el foco de la prensa por su vida privada.