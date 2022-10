¿Qué le pasa a Iker Casillas?

Iker Casillas parece que se encuentra en un laberinto del que no logra salir. El exportero del Real Madrid está adoptando comportamientos muy extraños en los últimos tiempos. El último de ellos ha sido una publicación en su perfil de Twitter en el que anunciaba ser gay: “Espero que me respeten: soy gay”. Un tuit extraño que desmintió a las dos horas, manifestando que había sido víctima de un hackeo. “Cuenta hackeada. Por suerte, todo está en orden. Disculpa a todos mis followers. Y por supuesto, mis disculpas a la comunidad LGTB”. La rápida intervención para corregir el primer tuit deja un halo de desconcierto en el ambiente. Las críticas por las redes sociales no tardaron en llegar, más aún al tratarse de un tema delicado que suele despertar todo tipo de sensibilidades.

Expertos en ciberseguridad ni confirman ni desmienten el posible hackeo sufrido por Casillas, incluso apuntan que podría tratarse de una intromisión en la red social sin necesidad de cambiar las credenciales de acceso. Consideran que es normal que la gente dude sobre la veracidad del tuit y señalan que Twitter no comenta los incidentes de seguridad que se producen en cuentas concretas. Aunque sí aclara, que al tratarse de una persona pública, podría haber otorgado prioridad en la devolución del control de la cuenta. Esta última posibilidad avalaría la versión del futbolista.

El tuit fue una de las noticias bombas del pasado domingo. La publicación pone de manifiesto la deriva digital a la que nos está acostumbrando una figura inmaculada en el mundo del deporte. Quizás estamos ante una leyenda que quiere seguir siéndolo. Lo cierto es que el exportero, uno de los héroes del Mundial de Sudáfrica, podría estar atravesando la típica crisis de los cuarenta o simplemente no encuentra su lugar en el mundo, algo que suele ocurrir con muchos futbolistas cuando deciden retirarse. Gozar de mucho tiempo libre y dinero no es tan bonito como parece.

Si no encuentra su lugar en el mundo no será precisamente porque no viaje. Su segundo verano de soltero, el que nos ha narrado a través de las redes sociales, ha contado con destinos de todo tipo. Desde las paradisíacas playas de la costa gaditana (Hierbabuena, Caños de Meca), pasando por su pueblo natal en Ávila o el embrujo de Ibiza y Marbella. Sin ir más lejos, en este momento el portero está viajando a un nuevo destino, según ha publicado en su perfil de Instagram. “Nos vamos de viaje”, ha escrito junto al emoticono de un avión.

En el plano sentimental, Casillas se muestra reacio al compromiso. Tras su ruptura con Sara Carbonero, madre de sus hijos y con la que guarda una excelente relación, han sonado muchos nombres, pero ninguno de ellos ha cuajado. Rocío Osorno, María José Camacho o la más reciente, Alejandra Onieva, son algunas de las mujeres con las que habría tenido algo más que una amistad. Hasta el momento el deportista no ha confirmado ninguna relación. Iker quiere disfrutar de sus amistades sin dar un paso en falso que le pueda condenar ante la prensa del corazón, la cual observa con detenimiento todos los pasos del futbolista. No obstante, el tiempo dirá si algunos de esos nombres, el que suena ahora con más fuerza es el de Alejandra Onieva, consigue llegar al corazón de uno de los solteros de oro de nuestro país.

En el terreno profesional, el pasado mes conocimos su fichaje por RTVE para comentar el Mundial de Catar. El exguardameta se suma como comentarista del próximo Mundial, que emitirá la televisión pública en noviembre y diciembre del presente año. Una competición que conoce muy bien, ya que la ganó en el año 2010. "Estoy agradecido por esta oportunidad y aprendizaje que voy a tener", expresó el jugador, quien está "seguro" de que España tendrá "un papel digno" y traerá la segunda estrella a su país. "Tiene que haber una serie de condicionantes para que eso se dé, pero la ilusión la vamos a tener".