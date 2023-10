La primera vez en una playa nudista de Tamara Falcó (y su hermano Enrique Iglesias)

Tamara Falcó parece extender su luna de miel y comparte fotos de todas sus experiencias viajeras al lado de su marido, el ocioso Íñigo Onieva. Tras estar en Ibiza, su penúltima escapada, la pareja ha estado en París disfrutando de la gastronomía francesa. La marquesa de Griñón entre viaje y viaje busca tener su primer hijo aunque desde su entorno le cuestionan si lo suyo no sería un poquito de mayor estabilidad. Con la suegra ya estuvo en Roma, limando cualquier atisbo de aspereza.

Tamara e Íñigo están a la espera de mudarse a su domicilio definitivo en Puerta de Hierro, un piso la mar de amplio, y dejarían así la casa de la mamá de ella, Isabel Preysler, que se queda con su mansión a un palmo del piso de su hija.

De ese futuro piso habló Falcó este jueves en su aparición semanal en El Hormiguero sobre los setos que debe levantar para estar a salvo de los paparazzi, el llamado "bloqueo botánico".

Pero además de hablar de su casa en la tertulia con Pablo Motos junto al matrimonio de Nuria Roca y Juan del Val, surgió así el tema de las fotos comprometedoras. La marquesa fue preguntada sobre las playas nudistas y sí, Tamara estuvo una vez en una playa nudista y su experiencia acabó rápidamente. Recordó que su única aparición por arenas con todo al aire fue de pequeña, yendo con su hermano, el futuro cantante estelar Enrique Iglesias, cuando andando por la orilla se toparon en plena zona de nudismo.

El despiste fue tomado por los mayores con cierta alarma y tras la sorpresa de ver a un señor en cueros, la futura marquesa de Griñón se lo tomó con toda la calma para salir de un lugar tan turbador para sus ojos infantiles. No regresaría a una playa con tal libertad. Tamara Falcó como personaje de primera línea en las revistas no podría permitirse ser cazada sin bañador en la playa. No sería de las decisiones más afortunadas en pro de su imagen de estilo y referencia.

Cristina Pardo, de Más vale tarde, compañera de tertulia, también admitió que no se siente atraída por el nudismo, ni por intentarlo siquiera. "Gano más vestida", fue la respuesta de la periodista.