Las primeras palabras de Rodolfo Sancho tras visitar a su hijo en la cárcel

Un mes después del macabro asesinato de Edwin Arrieta, Rodolfo Sancho ha tenido su primer vis a vis en la cárcel de Koh Samui con su hijo, el autor confeso del crimen del cirujano colombiano. El desplazamiento del actor se ha demorado por una mera cuestión económica, según avanzó El programa del verano de Telecinco. Por ello, ha necesitado unas semanas para reunir el dinero suficiente para costear los gastos de su viaje a Tailandia. El encuentro entre padre e hijo, marcado por la emotividad, ha durado unas tres horas en las que presumiblemente habrán tocado varios asuntos.

Rodolfo Sancho no ha estado solo. Ha acudido a la prisión de Koh Samui en compañía de su abogado, Marcos García Montes, el hijo del letrado, una intérprete tailandesa y un representante de la embajada española. Esta vez, Rodolfo Sancho si ha atendido a los medios que esperaban su salida del centro penitenciario para recoger las primeras impresiones del actor. “No estoy llorando por los suelos. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, creo que con eso he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mi”, ha comenzado diciendo a los micrófonos de EFE.

VIDEO | El actor Rodolfo Sancho visita por primera vez en prisión a su hijo Daniel Sancho. pic.twitter.com/u34iy7ptAE — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 6, 2023

El actor de El Ministerio del Tiempo ha pedido disculpas a la familia de Edwin Arrieta y ha mostrado su plena confianza en la justicia tailandesa. “Tengo total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia. Mi hijo amaba Tailandia y su cultura, por eso venía tanto. Quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia. Mi más sentido pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un dolor enorme”, ha declarado.

Antes de abandonar la cárcel de Koh Samui, Rodolfo Sancho ha mandado un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le han brindado su apoyo en estos momentos tan difíciles para él y su familia. “He recibido cada día miles de mensajes de gente cercana y amigos apoyándome”, ha destacado.

Al igual que las visitas de Silvia Bronchalo, el vis a vis en la cárcel tailandesa ha transcurrido entre mamparas. No obstante, tanto el padre como la madre de Daniel Sancho están esperando un encuentro conjunto en el que podrán estar más cerca de su hijo. Ese vis a vis tendría lugar este mismo mes, antes de que el actor regrese a España.