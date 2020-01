El príncipe Andrés se niega a cooperar en el caso Epstein

A pesar de que el príncipe Andrés aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades estadounidenses en todo lo que fuese necesario en cuanto a la investigación que lleva el caso contra Jeffrey Epstein, acusado de crear una red de tráfico sexual de mujeres, parece que el hijo de la reina Isabel no está cumpliendo su promesa. Geoffrey Berman, fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, ha asegurado que el duque de York no está colaborando debido a que las autoridades estadounidenses han sido incapaces de contactar con él.

Según Geoffrey Berman, el FBI y los fiscales de Nueva York han solicitado interrogar al príncipe Andrés, pero este ha mostrado "cero cooperación", ya que han sido múltiples las ocasiones que han intentado contactar con él sin éxito. En las declaraciones a los medios de comunicación que el fiscal Berman ha realizado a las puertas de la mansión de Jeffrey Epstein en Manhattan, ha explicado que ha contactado con los abogados de la familia real británica, pero aún no ha recibido respuesta.

Por otro lado, Lisa Bloom, la abogada estadounidense que representa a cinco de las presuntas víctimas de Jeffrey Epstein, ha manifestado la indignación de estas mujeres por el comportamiento que el príncipe Andrés está teniendo con la Justicia, y ha declarado a BBC News que "hay docenas de mujeres que alegan que fueron víctimas de agresión sexual por parte de Jeffrey Epstein, y por ello es hora de que cualquier persona con información se presente y responda preguntas. El propio príncipe Andrés es acusado de conducta sexual inapropiada y también pasó mucho tiempo con Epstein".

A estas declaraciones también se ha sumado Gloria Allred, abogada de otras cinco presuntas víctimas, para el programa Today de la emisora BBC Radio 4: "Si no ha hecho nada malo, que parece ser lo que ha afirmado, ¿por qué no habla con la policía? Ninguna respuesta es igual a cero cooperación. Esto es ridículo. Simplemente no es aceptable". Y es que desde el palacio de Buckingham siempre se ha manifestado que harían todo lo necesario para demostrar la inocencia del príncipe Andrés y para hacer justicia con las víctimas del conocido pederasta.

Tras el escándalo del caso Jeffrey Epstein, el duque de York fue apartado de sus funciones en la casa real británica y el pasado mes de noviembre concedió una polémica entrevista a la cadena BBC en la que parece no logró convencer ni desligarse de este caso de abusos sexuales. Por ello, el hijo de Isabel II decidió enviar un comunicado donde expresó que "estas circunstancias han causado importantes problemas en el valioso trabajo que llevo a cabo en las muchas fundaciones y organizaciones benéficas que estoy orgulloso de apoyar. Por lo tanto, le he pedido a Su Majestad poder alejarme de los deberes públicos en el futuro y ella me ha dado su permiso".