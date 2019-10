Las orgías del príncipe Andrés con Epstein

El príncipe Andrés se encuentra entre la espada y la pared en el que podría ser el mayor escándalo que sacude Buckingham en toda su historia... y ya es decir. El hijo mediano de la reina Isabel II participó en orgías organizadas por Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual a menores, en una isla privada con un grupo de nueve mujeres jóvenes, según Efe. Un documental emitido el lunes por la noche en la televisión británica ha destapado este nuevo dato tras analizar en profundidad la relación entre el miembro de la familia real británica y el multimillonario, según informa el New York Post.

Titulado The Prince and the pedophile (El Príncipe y el pedófilo), este trabajo forma parte del programa Dispatches del canal británico Channel 4, y en él se incluyen las declaraciones de una de las mujeres que acusan a Epstein de abusos, Virginia Roberts Giuffre, recogidas por la Justicia en 2015 en Florida, estado en el que el fallecido magnate ya fue acusado de tráfico sexual. "La tercera vez que mantuve relaciones sexuales con Andy (refiriéndose a Andrés de York) fue en una orgía en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes. Yo tenía unos 18 años en ese momento", cuenta Giuffre. "Epstein, Andy, aproximadamente otras ocho chicas jóvenes y yo mantuvimos relaciones. Las otras chicas parecían todas tener menos de 18 años y realmente no hablaban inglés", añade la joven. El programa mostró unos documentos médicos en los que prueba que Virginia, cuando era menor, acudió en una ocasión al ginecólogo debido a que sangraba abundantemente desde hacía varias semanas.

Segun el NY Post, el programa Disptaches tiene pruebas de que el príncipe Andrés y Epstein se reunieron en al menos diez ocasiones en sus doce años de amistad en visitas que se extendían en ocasiones durante días. Señala asimismo que la relación entre ambos era tan estrecha que Epstein tenía hasta 13 números de teléfono distintos para poder comunicarse con el príncipe.

La socialité Victoria Hervey afirma además en el documental que Epstein trataba al príncipe Andrés como el mayor "trofeo" de su red de tráfico sexual. El documental se emite dos meses después de encontrarse el cuerpo sin vida de Epstein en una celda el pasado agosto en lo que las autoridades describieron como un suicidio por ahorcamiento. Epstein fue detenido el pasado 6 de julio tras aterrizar en Nueva Jersey acusado de tráfico sexual de menores, cargos parecidos a los que afrontó hace una década en Florida y que sorteó gracias a un acuerdo con la fiscalía.

El escándalo en el que está inmerso el príncipe Andrés supone una nueva preocupación (probablemente la más grave de todas ellas) para la reina Isabel II. Las acusaciones contra su hijo ya fueron desmentidas desde palacio hace unos meses. "El duque de York está conmocionado ante las recientes noticias sobre los presuntos delitos de Jeffrey Epstein. Su alteza real condena la explotación de cualquier ser humano, y la sugerencia de haber participado, consentido o animado algo así es algo aborrecible", aseguraron entonces en un comunicado. Aunque las nuevas pruebas difundidas ponen en entredicho el apoyo incondicional hasta ahora de la reina Isabel a su hijo Andrés.