El documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva ha destapado, después de 25 años de silencio público, la versión de Rocío Carrasco sobre su relación con su ex marido, Antonio David Flores, y sus dos hijos, Rocío y David.

Las redes sociales, coincidiendo con la emisión de la primera entrega la noche del domingo, se llenaban de reacciones de famosos, incluso de políticos, al desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado, quien acusa a su ex de maltrato psicológico y de poner a sus hijos en su contra.

Una de las primeras en publicar su opinión en Twitter fue Irene Montero, ministra de Igualdad: "El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género", declaró. "Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", escribió en su primer tuit la política de Unidas Podemos, junto al hashtag #RocioYoSiTeCreo.

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Adriana Lastra, vicesecretaria General del PSOE, también ha alabado a Rocío Carrasco y le ha mostrado su apoyo a través de su cuenta de Twitter: "Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente..." También han comentado el documental Rocío Monasterio y Macarena Olona, de Vox.

Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. #RocioVerdad1 — Adriana Lastra (@Adrilastra) March 21, 2021

Este producto de La Fábrica de la Tele, la misma productora de Sálvame –en la que, por cierto, trabaja como colaborador Antonio David Flores– se estrenó con las expectativas muy altas, pero la hija de La más grande consiguió dejar mudos a todos los españoles. Este lunes no se comenta otra cosa. Rociíto ha pasado a ser Rocío de la noche a a la mañana. De ser 'la mala de la película', a una mujer maltratada que lleva 25 años presuntamente sufriendo esta lacra en silencio, por el bien de sus hijos.

El documental arrancaba con los hechos ocurridos el 5 de agosto de 2019. Ese día Carrasco intentó quitarse la vida ingiriendo una sobredosis de pastillas. Coincidía con la participación de su ex en GH VIP, programa en el que su hija Rocío le mostró su apoyo sin fisuras, pasando por encima de su madre.

Según Rocío, sus hijos la adoraban pero, tras la separación, su relación con ellos cambió radicalmente. "Él cortó el vínculo materno, me los quitó porque es una persona que ha ido proclamándose de padre modélico, pero a él solo le importa él, nada más", expresó. "Ellos han crecido con esa versión, igual que el mundo entero, empieza a detonarse la crueldad. No tiene piedad ni con sus hijos, no le ha importado el bienestar de sus hijos nunca. No puede quitarle a una niña de cinco años su figura materna, pero lo ha hecho". "Soy víctima y ellos también lo son de una mente diabólica, ha conseguido lo que me dijo cuando nos separamos: 'Te vas a cagar, Rociíto' y me ha quitado lo más importante de mi vida, a mis hijos", añadió.

"Ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es más cruel. He tenido a mis hijos muertos en vida. He tenido que hacer como que no los tengo estando vivos y ensuciando su mente. Eso no se hace con dos criaturas pequeñas, ni con una madre, con nadie. Y eso lo ha hecho él", concluyó.

Unas declaraciones con las que Rocío Carrasco le ha dado la vuelta a toda la historia.