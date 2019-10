'Únicas' une a ocho artistas en la lucha por la igualdad

El Auditori del Fòrum de Barcelona ha acogido el concierto Únicas, un evento organizado por Cadena Dial en el marco de su campaña #SéDial (Decidida, Igual, Activa y Luchadora) con la que la emisora pretende involucrar a sus oyentes en favor de la igualdad.

Una embarazada Pastora Soler, que está en su sexto mes de gestación, fue una de las ocho artistas que participaron en el recital; la sevillana interpretó Aunque me cueste la vida, uno de los once temas que se incluyen en Sentir, su duodécimo álbum de estudio que acaba de publicarse. Aunque me cueste la vida es una canción llena de valentía y empoderamiento en forma de balada desgarradora. Producido por Pablo Cebrián y contando con las composiciones de grandes artistas con los que ya ha trabajado en canciones anteriores, como su amiga Vanesa Martín (quien ha escrito Charcos de luz), Sentir es el disco más íntimo y personal de la artista hasta el momento, repleto de emoción a raudales.

Rafa Cano fue el encargado de conducir un espectáculo auspiciado por el programa Dial tal cual, de Cadena Dial, en el que también participaron María Parrado, India Martínez, Edurne, Chenoa, Merche, Marta Sánchez, Miriam Rodríguez y Marta Soto.