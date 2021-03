La olvidada 'terraza' de Jerez

Seguro que Juan de la Plata no era el único que pensaba que hay "cosas en este mundo que no tienen explicación. Por lo menos, aquí en Jerez". Y la pregunta es: ¿qué querencia puede tener uno por las baldosas de la Alameda Vieja? Hace años que esta zona se está quedando sin suelo por el robo de este 'preciado' material, arrancado de cuajo pero con el cuidado necesario para que no se rompa. Según expertos, el precio de estas baldosas es de unos 40 euros el metro cuadrado.

Lo de las baldosas es un detalle más de todos los que le van faltando a la Alameda Vieja, que vive en el abandono, olvido. La que fue, en su día, la primera alameda de la ciudad.

Hubo, entre los años 40 y 70 del XX, la Alameda Vieja unas estupendas veladas, que comenzaban cada verano, cuando llegaba la fiesta del Corpus, lo que la convertía en el mejor paseo nocturno. Era el lugar más fresco de Jerez. Hasta hubo cine de verano en la Alameda y pista de patinaje, donde jugó muchos partidos el Patín Club Jerez.

Recordaba De la Plata en un artículo allá por julio de 2009 en este Diario, que aquí, en la Alameda Vieja, empezaron a proyectarse, a principios del siglo XX, las películas del cinematógrafo de Antonio de la Rosa, que instalaba un gran barracón a la entrada de la calle de las Armas compitiendo con las primeras proyecciones que se dieron en otros lugares de nuestra ciudad, como el Eslava y el Teatro Principal.

La Alameda Vieja ha sido escenario de rodajes, sede de mercadillos, ha acogido hasta canchas de baloncestos, conciertos, aparcamiento de coches de caballos...

Recuerda Pepe Cirera, que el día 8 de septiembre de 1788 se empezó la obra del Paseo de la Alameda del Alcázar, por lo que hubo que rellenar los fosos en torno al monumento que mandó hacer en el siglo XV el Marqués de Cádiz.

"Antes se llamó Llanos del Alcázar, con el nombre de Alameda Vieja se conoce este lugar desde muy antiguo, pero como cosa curiosa diremos que por un Acuerdo Municipal de 22 de abril de 1852 solamente se llamó Alameda. Este paseo se ha conocido también con el nombre de Fortún de Torres, por Acuerdo Municipal de 16 de julio de 1890 en memoria del célebre caballero abanderado y descendiente de los reyes de Navarra", apunta.

En el año 1261, cuando la sublevación de los musulmanes, fue uno de los defensores del Alcázar jerezano, al cual le cortaron los brazos y las piernas, pero tuvo la valentía y el arrojo de enarbolar el estandarte castellano con los dientes lo que causó gran asombro entre los moros que no daban crédito a lo que estaban viendo.

Este nombre lo ostentó esta Alameda desde 1890 hasta el día 17 de octubre de 1979, que por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente suprimió los nombres de varias calles de Jerez para volver a rotularlas con sus nombres históricos.

El célebre Teatro Eslava estuvo en este sitio desde el año 1901 hasta 1940.

Esta Alameda fue reformada en el año 1930 y en ella fue coronada La Virgen de la Merced el día 28 de mayo de 1961.

Tras tanto deterioro, se hizo una nueva reforma y el día 23 de septiembre de 1981 se inauguró con el aparcamiento subterráneo, el primero de Jerez. Para celebrarlo, actuaron artistas como Los Doñana, María Dolores Pradera, Lole y Manuel, María José Santiago, Víctor Manuel, y un Cuadro Flamenco.

El día 10 de marzo del año 2OO3 se derrumbó fortuitamente una parte de la muralla del Real Alcázar, por fortuna no hubo que lamentar desgracias personales.

Una parte de este paseo fue de nuevo remozado y adecentado en el año 2004 para festejar el bello espectáculo de la pisa de la uva tan tradicional en nuestra tierra. Y hasta ahora, pocas inversiones más en este espacio.

Desde el Ayuntamiento aseguran que tienen un plan "bastante potente" para la Alameda Vieja, sin fecha aún, "que está en la fase de diseño de proyecto para búsqueda de financiación".

Historiadores jerezanos destacan que lo que le ocurre a la Alameda Vieja, "suele ser habitual en Jerez: se acometen arreglos de alamedas y jardines, pero pasa el tiempo y se dejan. Las cosas deben tener un mantenimiento. Está abandonada tanto de estructuras arquitectónicas como de jardines. Está hecho una pena. No se fomenta el uso de esta zona de recreo. Fue la primera alameda de Jerez, de finales del XVIII, o primeros jardines público de la ciudad".

A este respecto, el templete o merendero de principios del XX, que fue restaurado por el Ayuntamiento e instalado junto a la Alameda en 2009, ha sido merendado, valga la redundancia, por el olvido, comido a pedradas. Es uno de los pocos ejemplos de la historia de la arquitectura del hierro en Jerez. Sí, y está en la Alameda.