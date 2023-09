Adelante Andalucía denuncia que la Semana de la Movilidad de García-Pelayo es “un copia y pega” de años anteriores y no fomenta la movilidad sostenible

Adelante Andalucía ha denunciado que el Ayuntamiento de Jerez haya programado la Semana Europea de Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre, con “un copia y pega” de las actividades que, año tras año, se han estado realizando en Jerez, “sin aportar nada relevante que dé a entender una apuesta clara por un cambio de modelo de movilidad en nuestra ciudad”.

Así se ha pronunciado el portavoz de la formación andalucista de izquierdas jerezana, Carlos Fernández, que ha destacado que las promesas y el programa de la alcaldesa María José García-Pelayo en materia de movilidad, son “mero humo”. Ante las declaraciones de García Pelayo en la presentación de la Semana de la Movilidad, Fernández le ha recordado que “la movilidad no se mejora reimpulsando la Mesa de Movilidad, sino llevando a cabo la implantación de un modelo de ciudad que esté preparada ante los retos de adaptabilidad al cambio climático y al compromiso de aminorar las emisiones de CO2 a la atmósfera”, sobre todo, “cuando todas las previsiones científicas se están cumpliendo con episodios que ya sufrimos, como las olas de calor incesantes y prolongadas, sequías extremas y desastrosas tormentas”.

En este contexto, “desde Adelante Andalucía entendemos que los actos programados para esta Semana de la Movilidad no sirven para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de utilizar otros medios de transporte que no sea el vehículo propio, de la urgente necesidad del cambio por las desastrosas consecuencias del cambio climático, además de que no cumplen con el lema de la Unión Europea para este 2023, ‘Combina y Muévete’”.

“La programación del Ayuntamiento de Jerez no tiene el enfoque propuesto a las administraciones locales basado en la eficiencia energética, de manera que no hay actividades que fomenten la movilidad sostenible, el transporte activo y la creación de ciudades más habitables”. Al contrario, “nos encontramos con actividades como llenar la Plaza del Arenal de coches, aunque éstos sean híbridos u eléctricos”.

De igual forma, desde Adelante Andalucía han denunciado la práctica de ‘greenwashing’ de las grandes superficies comerciales que patrocinan estas actividades, “en una clara operación de lavado de imagen, cuando éstas no ayudan a un cambio de modelo de vida y menos contaminante al abrir los domingos y promover así más desplazamientos y acabar con la conciliación familiar”, ha explicado Fernández.

Por último, el portavoz de Adelante ha recordado a la alcaldesa su promesa de traer autobuses, “esperando que no sean como los últimos que trajo, que estaban para el desguace y no paran de contaminar el aire” y le ha exigido que ponga en marcha el proyecto de Adelante Andalucía ‘Metrobús’, que fue aprobado por el Pleno municipal.