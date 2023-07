Adelante Andalucía llevará la problemática por la rehabilitación de La Asunción al Parlamento de Andalucía

Adelante Andalucía ha mantenido una reunión con vecinos de la barriada de La Asunción en la que le han trasladado la preocupación por las obras de rehabilitación de los bloques de sus viviendas.

Así, en una reunión que mantuvieron hace una semana con los portavoces de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, Elena Zurita, Magdalena Bello y el parlamentario andaluz de la formación Andalucista José Ignacio García, los vecinos de la barriada con la que ya habían mantenido una reunión, antes de las municipales, le volvieron a reiterar "la preocupación por unas obras que no están terminadas, una constructora que no da la cara y unos plazos muy ajustados para devolver las subvenciones si esto no llega a finalizarse".

En la reunión, los vecinos manifestaron a los representantes de Adelante Andalucía "que sienten que se les ha abandonado a su suerte en el proyecto de rehabilitación de sus viviendas, unas viviendas que necesitan ser rehabilitadas y que las administraciones, ayuntamientos, Junta de Andalucía y Unión Europea no han estado a la altura acompañando a los vecinos en este proceso, y ahora se encuentran que además están siendo abandonados con unas obras que no están terminadas".

Por otra parte manifestaron, que hay bloques enteros en los que ni siquiera han empezado las obras y viven con el miedo de tener que devolver el dinero.

José Ignacio García, parlamentario de Adelante, ha manifestado que se ha comprometido con los vecinos y vecinas a exigir a la Consejería “que nos diga qué planes tiene para garantizar que las obras se vayan a ejecutar cuanto antes, si se van a terminar en todos los bloques y además qué planes tiene para garantizar a los vecinos que no van a tener esa presión sobre sus cabezas de la devolución del dinero, encima de que la Junta Andalucía debería protegerlos y que no tengan que estar constantemente con el miedo a devolver un dinero que proviene de dinero público y de unas ayudas y que ahora van a tener que devolver y quedarse sin que puedan ejecutar las obras”.

“Por tanto, la Junta de Andalucía tiene que estar protegiendo a estos vecinos y poner en marcha la obra y que se acaben en los 93 bloques. Ese va a ser nuestro planteamiento y vamos a pedirle explicaciones y que se moje directamente la consejera y se comprometa con los vecinos a que las obras se hagan ya cuanto antes y se deje de marear la perdiz”, subraya García.