El ministro Albares, en Jerez para tratar con el PSOE provincial los Fondos Europeos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha estado este viernes en el Fun Center de Jerez en un encuentro con Mamen Sánchez y otros alcaldes y alcaldesas del PSOE de la provincia de Cádiz, con la dirección del PSOE provincial y con miembros de la dirección del PSOE de Jerez, para tratar de los Fondos Europeos.

Con Ucrania, Rusia y ahora México en la agenda, Albares no hizo declaraciones a los medios al ser un acto de partido y el que sí compareció fue Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz, que agradeció la visita del responsable de Asuntos Exteriores a "una provincia geoestratégica a nivel político, que tiene fronteras a tan solo 14 kilómetros Marruecos, país con el que sabemos que tenemos que encontrar ese punto de encuentro, de equilibrio; tenemos la problemática del Brexit en el Campo de Gibraltar; tenemos la situación con Gibraltar, esas negociaciones en las que la semana pasada hubo una nueva ronda, la quinta ronda, y donde hay dificultades pero todos confiamos en ese trabajo diplomático que se viene realizando por parte del Gobierno de España, sabemos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere avanzar en esa negociación para conseguir esa zona de prosperidad compartida, esa zona que compartamos los más de 300.000 habitantes que tiene la suma del Campo de Gibraltar y Gibraltar".

Ruiz Boix espera "que de ese diálogo podamos tener movimientos por parte del Reino Unido, un Gobierno que decidió salirse unilateralmente de la Unión Europea y que mantiene unas posiciones entiendo inflexibles y le hacemos un llamamiento desde el Campo de Gibraltar, desde los propios vecinos de Gibraltar, para encontrar puntos de equilibrio, puntos de encuentro, que permitan sinergias positivas a ambos lados de la frontera. Espero que esas negociaciones que siguen siendo difíciles, arduas, continúen y pronto podamos anunciar la buena nueva de que los acuerdos de Nochevieja, de aquel 31 de diciembre del 2020, se puedan confirmar y que no haya problemas en esa letra pequeña".

Sobre la reunión del ministro de Asuntos Exteriores con la cúpula socialista provincial, Ruiz Boix explicó que "vamos a debatir sobre los Fondos Europeos, sobre esa conquista que realizó nuestro presidente en negociación en Bruselas, para conseguir hasta 140.000 millones de euros que ya son una realidad, que ya han comenzado a llegar a nuestro país y que tienen una muy buena gestión, así lo dice la Comisión Europea, así lo dicen otros órganos europeos, a pesar de esa campaña de difamación, de crítica, de no suma que hace el Partido Popular, que quiere confundir y que no quiere que esos recursos vengan a nuestra tierra, a nuestro país, a Andalucía, a la provincia de Cádiz, para que podamos combatir la pandemia y la crisis de la pandemia generando empleo, generando nueva riqueza y transformando nuestra economía".

El secretario provincial de los socialistas apuntó que "en la provincia de Cádiz hay que valorar de forma muy positiva el último acuerdo del Consejo de Ministros del último martes, esa aprobación del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), de ese plan estratégico que viene a colaborar, a ayudar, con los autónomos, con los agricultores, en este caso de la industria agroalimentaria, una industria principal en la provincia de Cádiz y también sobre todo en el municipio donde nos encontramos, Jerez".

En este sentido, Ruiz Boix cree que "es importante que todos apoyemos y sumemos recursos para nuestro país y que no haya intereses electorales en la gestión de los Fondos Europeos, donde vemos a un Pablo Casado que está utilizando de arietes a los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular para combatir una presunta irregularidad en el reparto de fondos que no es más que no respetar la democracia. Por ejemplo, en Andalucía, donde más del 60%, yo diría casi el 70% de los municipios de Andalucía, más de 470 municipios, están hoy gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas; por tanto, es lógico que haya un mayor número de solicitudes de ayuntamientos socialistas para concurrir a un proceso de concurrencia competitiva, donde no hay un reparto únicamente por población sino por concurrencia competitiva en función de los valores que se ofrecen en ese proyecto y que concuerden con las exigencias de las distintas normativas en esa convocatoria".

Sobre las críticas del PP, el responsable del PSOE gaditano responde que "no entendemos que se exija que haya un reparto igualitario entre alcaldes del PP cuando son una clara minoría en Andalucía, si casi el 70% de los alcaldes de Andalucía corresponden al PSOE, porque así lo hizo la democracia y así lo apoyaron los vecinos y vecinas de Andalucía. No entendemos cómo se quejan por ese reparto y le pediría a esos alcaldes que se desplazan a Bruselas que no utilicen los recursos públicos para unas demandas que no tienen ningún tipo de justificación, que no tienen ningún argumento más que entrar en esa política electoralista de Pablo Casado de enfrentarse a cualquier cuestión positiva que haya para nuestro país como en este caso es la consecución de 140.000 millones de euros que están en marcha".

Ruiz Boix aseguró que "a Andalucía están llegando más recursos que a ninguna otra comunidad y hay que tener en cuenta también que somos la región más poblada y estoy convencido de que el reparto se está haciendo tal como dicen los organismos europeos, con arreglo a la ley, con arreglo a las exigencias europeas", y en el encuentro con el ministro "vamos a debatir de esos 1.000 millones que llegan para la industria agroalimentaria en la provincia de Cádiz también".

La cuantía de las ayudas de los Fondos Europeos que ha llegado a la provincia no está aún cifrada porque "estamos todavía en la convocatoria, en las resoluciones. Están participando muchos municipios y todavía no hay una cuantificación clara pero sí puedo decir que hay una nula gestión por parte de la comunidad autónoma, por parte de la Junta de Andalucía. Hay que recordar la coparticipación de la gestión de los fondos, el Gobierno de España quiso que las comunidades autónomas también aceleraran en esta intención y más del 50% de los Fondos Europeos se van a gestionar de forma directa por las comunidades autónomas. Y en este caso, a la Junta de Andalucía le corresponde pisar el acelerador, dejarse de cálculos electorales y poner en marcha las convocatorias que permitan a los ayuntamientos andaluces, a todos, a los que están gobernados por alcaldes y alcaldesas socialistas y a los de otros partidos políticos, poder concurrir en igualdad de condiciones y que esos recursos de una vez por todas se pongan en marcha".