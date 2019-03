El regreso de Álvaro Domecq a la Real Escuela ha sido acogido positivamente por el mundo del caballo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e incluso fuera de nuestras fronteras, donde la noticia anunciada ayer corrió como la pólvora.Felipe Morenés, propietario de la Yeguada Marqués de Villarreal de Burriel y persona muy ligada al caballo, calificaba la vuelta de ‘Alvarito’ como “un revulsivo, es una noticia positiva tanto para la Real Escuela como para Jerez”.

“A mí me dijeron que en la vida, como en el fútbol, siempre había un segundo tiempo, por eso creo que su regreso es bueno para que se mejore la calidad de los jinetes y los caballos, y sobre todo para el nivel de doma. Además, Álvaro llega para hacerse cargo de la dirección técnica, que es lo que le gusta”, continuó.

Delfín Gómez Espinosa de los Monteros es propietario de la Ganadería Alpende y responsable del único centro de formación hípica existente en la provincia de Cádiz. Para él, el retorno de Álvaro Domecq “es algo tremendamente deseable, simplemente porque su salida fue un error político. Él la fundó y su experiencia, su conocimiento y el amor que tiene a los caballos es difícil de encontrar”. El empresario destacó también que “cada vez que lo hemos solicitado para acudir a nuestro centro de formación hípico ha venido a dar clases magistrales de manera altruista, y ahí demuestra su amor por su profesión. Creo que su vuelta va a devolver prestigio a la Real Escuela”.

El jinete jerezano Rafael Soto también valoraba de forma satisfactoria el retorno de Domecq Romero. “Es una alegría que el creador de la Real Escuela pueda estar de vuelta. Creo que es bueno para todos, porque Álvaro es un líder y aunque siempre ha estado ahí, porque nunca nos ha dejado, su regreso ahora es una gran noticia. Para la calidad y la promoción de la Escuela dentro y fuera de España es ideal”.

En la misma línea se manifestó ayer otra de las personas que trabajó codo con codo con Álvaro Domecq en la Escuela, Javier García Romero, quien mostró su “alegría” por su vuelta “porque es su casa”.

Alma Narbona, empresaria ecuestre y juez Nacional de Doma, reconoce sobre la vuelta de Álvaro Domecq que “más vale tarde que nunca, y se demuestra que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Me alegro muchísimo porque creo que va a aportar muchas cosas buenas a la institución y mucho conocimiento y sabiduría sobre la manera de llevar los entrenamientos de los caballos, sobre todo con vistas a la competición. Estamos de enhorabuena”.

Mandro Bernal, otra persona muy vinculada al mundo del caballo en Jerez, también valoraba positivamente el retorno del jerezano a la Real Escuela. “Es una buena noticia no sólo para la institución sino también para Jerez. Personalmente me da mucha alegría porque lo conozco bien y sé las ganas que tenía de volver. Creo que a nivel técnico su regreso es muy beneficioso. Lo único que hay que valorar también ahora es si le dejan trabajar, que es otra cosa importante, porque por ilusión y por ganas no va a ser”.

Raquel Benjumeda, periodista y directora de la revista ecuestre Horse Press, destacaba su alegría “por el nuevo nombramiento. Creo que los nombres de Álvaro Domecq y la Real Escuela juntos impulsan la marca de jerez y sus caballos en el mundo”.

Por su parte, Massimo Parodi, juez de doma clásica y periodista italiano, admitía sobre la noticia que “es muy importante para Jerez, porque Álvaro Domecq es un mito, un maestro y el que introdujo en España la doma clásica. Los jinetes necesitan una figura que le sirva de guía y en ese aspecto Álvaro es la persona perfecta. Es una buena noticia para la Real Escuela”.