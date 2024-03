Casi 500 alumnos jerezanos celebran el Día Mundial del Agua en el Zoo de Jerez

Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida... Y en ese momento casi 500 niños rompieron a bailar en la entrada del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez-Alberto Durán. Este martes el Zoo estaba de fiesta para celebrar el Día Mundial del Agua con Aquajerez y los 40 años de Diario de Jerez.

Alumnos de los colegios de Las Esclavas, Pío XII, El Altillo, los Marianistas, Antonio Machado, La Unión y del Colegio Montaigne disfrutaron de una mañana de actividades relacionadas con el agua y el respeto al medioambiente. "¿Aquí hay cocodrilos?", preguntaba un niño a un trabajador del Zoo al entrar en los depósitos de agua de El Tempul. Mientras un grupo descubría los secretos de esta particular instalación bajo la tierra, otra clase dibujaba su carnet de 'consumidor responsable'. "Soy un consumidor responsable porque cuando me lavo los dientes no desperdicio agua", escribía un alumno en este taller junto a las nutrias.

"¡Poned cara de gota de agua!" lanzaba uno de los responsables de las actividades a un grupo mientras una de sus profesoras les hacía una foto para el recuerdo. Saber qué ocurre cuando una tubería se rompe y un juego de gymkana fueron otras de las actividades que los alumnos realizaron en el Zoo de Jerez junto a los monitores de la empresa jerezana La Fábrica. El final fue una auténtica fiesta, cerrando una mañana de conocimiento, consumo responsable y concienciación sobre los problemas de la sequía.

El delegado de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar, animó a los alumnos a disfrutar de un día "que vais a recordar siempre al lado de vuestros amigos". "En este Centro de Conservación cuidamos a los animales, cuidamos a las plantas y también, y por eso estáis aquí, educamos en valores medioambientales. Como todos sabéis la naturaleza hay que cuidarla y es lo que seguiremos haciendo aquí", subrayó Espinar, quien agradeció a Aquajerez y a Diario de Jerez la organización del evento.

La gerente de Aquajerez, Lola López, pidió a los alumnos ayuda "para conservar el agua, a cuidarla, porque es un bien muy escaso y tenemos que tener mucho cuidado con ella, sobre todo ahora que tenemos sequía. Vosotros tenéis que ser ahora los maestros de los mayores, de los padres y de vuestros abuelos". El director de Diario de Jerez, Daniel Lamparero, añadió que "hoy es un día para disfrutar, lo vais a pasar muy bien. Este Centro de Conservación es impresionante".