Artista activo y actuante

RICARDO CASSTILLO.

Casa de la Provincia.

SEVILLA

Ricardo Casstillo fue miembro, por derecho propio, de esa generación importante de artistas sevillanos que dejaba atrás los planteamientos resabiados de un pasado al que se quería considerar eterno. Pero cuando muchos, algunos con más merecimientos que otros, fueron elevados a la cumbre del arte que se hacía en Sevilla, a él se le trató demasiado injustamente. Con muchísimo que aportar, su obra, importante, con dimensión plástica, estética y conceptual, lúcida casi siempre, poco se hacía notar en aquel arte oficial de ciertas galerías e instituciones de los años ochenta y noventa de la anterior centuria. Su ingente trabajo traspasaba menos de lo que sería lógico las paredes de su estudio. Sólo salía cuando aficionados informados y con criterio adquirían sus obras o para ciertas colectivas que no podían obviar la pintura de un artista tan válido.

Era de absoluta justicia que el nombre de Ricardo Casstillo tuviese su sitio en el arte contemporáneo en general y en el de Sevilla en particular. Pero, como ocurre tantas veces, ha tenido que ser cuando él ya no estaba, para que una merecidísima exposición presentase la obra de un artista que fue muy importante; quizás más de lo que se quiso ver. Pero ha sido una exposición trabajada al máximo, no por el sector artístico, sino por la labor entusiasta y digna de admiración de su mujer Pepa Pineda y por el trabajo curatorial riguroso, serio, sensato y sin dobleces de Fernando Martín, el sabio profesor, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, que conoce, como nadie y con el mayor de los criterios, el arte contemporáneo. Una muestra que va a poner en valor la obra de un artista muy completo, conocedor de los entresijos del arte, con infinito criterio y personalidad y sapiencia; un artista que no se doblegaba a los intereses de nadie y que realizó una obra ajustada, únicamente, a su concepto artístico; sin tener que ver con las modas, con los modos ni con los parámetros que imponían los tiempos y los regidores de la creación oficial. Ricardo Casstillo fue un artista de muy amplio espectro; hacedor de una pintura que reflejaba absolutamente sus inquietudes, las personales, las familiares, las existenciales, las sociales y, por supuesto, las artísticas. En sus muchas etapas creativas, sus obras aludían a esa realidad que tenía a su lado; una realidad a la que imponía su visión plástica particular.

Fue artista que quemó varias etapas, que no se quedó en lo fácil y que siempre desarrolló un planteamiento artístico lleno de entusiasmos. Empezó con una pintura de bodegones de poderosa gestualidad, donde el expresionismo marcaba rutas bien definidas. Sin embargo, el potencial creativo de Ricardo Casstillo iba a ir mucho más allá de la representación básica de un motivo estético que, además, venía repitiéndose desde tiempos inmemoriales. Por, ahí, no iban a ir sus inquietudes. Era artista activo y actuante y, asimismo, con una absoluta preocupación por lo que le rodeaba, por la sociedad, por los demás, por su gente. Pintó ambientes donde lo humano y sus circunstancias presentaban sus posiciones más descarnadas y las más descaradas. Su pintura se vuelve reflexiva y portadora de conceptos que transcriben una problemática social salida de su personal visión de lo que existe a su alrededor. Su obra descubre a un ser apasionado pero íntimo y sensible; artista de acción y de reflexión. Al mismo tiempo es un creador nato; un autor dominador del medio formal. Dibuja, pinta, realiza obra gráfica, se vale de elementos que facilitan una plástica intervencionista; plantea objetos artísticos a modo de personales ready-mades que suscriben realidades magnificadas, cuando no distópicas.

La muestra de la Casa de la Provincia, amplia y muy bien estructurada, presenta la poderosa vida de un artista de amplísimo espectro. Un autor que se introdujo en los entresijos de un arte nuevo para aquella Sevilla difícil donde empezó -a la que tanto dio y de la que tan poco recibió por culpa de ser artista íntegro, sin doblez ni artimañas-; que, poco a poco, amplió los horizontes con una plástica de argumentos sólidos, sin nada que objetar a las posiciones amplias de una creación que él domina con un lenguaje único, personal e intransferible. De las exposición interesa muchas cosas. Valga en este análisis dos ejemplos tremendamente significativos; es espectacular la serie 'Rayuela conceptual' con una extensa formulación de situaciones en la queda impresa, con sabia maestría formal, la amplia visión del mundo y de la existencia del artista. En 'Extasiografías' encontramos un elemento icónico en la obra de Ricardo Casstillo, el córtex cerebral, la alusión a la enfermedad, al dolor producido por las vivencias propias y ajenas. Muy significativos son, sin duda, los ready-mades, objetos de perspectivas inconexas que proporcionan resultados de contundencia conceptual y visual. Todo sabiamente dispuesto en los segmentos de una plástica que él magnifica y le da una nueva dimensión. Pero hay más, mucho más, la vida de un artista que, desde el principio al final, puso de manifiesto los principios creativos de un arte que es único por personal e íntimo.

Ricardo Casstillo fue, sin duda, un artista que se adentró por un arte diferente; con infinitas actuaciones, con desarrollos y desenlaces formales que aglutinaban conceptos de amplísima formulación y, sobre todo, fue un artista no sujeto a nada; sólo a la magnitud de un arte abierto donde todo quedaba supeditado a su carácter de poderoso artista, siempre, en absoluta proyección creativa.

Como ocurre tantas veces, ha tenido que faltar el artista para que resplandezca su verdad. Sin él, Pepa Pineda lo ha hecho posible. El arte se lo agradecerá.