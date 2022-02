El Ayuntamiento de Jerez auditará la gestión económica del PP entre 2011 y 2015

El Ayuntamiento de Jerez pedirá en el Parlamento andaluz que se audite la gestión económica del gobierno municipal del PP entre 2011 y 2015, anuncio que coincide con la aprobación de la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de la gestión económica municipal del primer mandato del PSOE en Jerez, entre los años 2016 y 2020.

La teniente de alcaldesa, Laura Álvarez, ha anunciado en rueda de prensa que, en caso de que la petición no salga adelante por la negativa de PP y C’s, socios de Gobierno en Andalucía, el ejecutivo local de Mamen Sánchez “encargará una auditoría del periodo de gobierno de Pelayo y Saldaña”.

Según la responsable municipal, el Ayuntamiento responde con esta iniciativa al “uso partidista que hacen el PP y C’s de las Administraciones”, sobre todo después de que hayan aprobado "auditar dos veces en un mismo ejercicio las cuentas de 2018”.

La portavoz del gobierno local ha señalado que "llama poderosamente la atención que se fiscalice dos veces el mismo año 2018 cuando aún no tenemos el informe de la primera fiscalización de 2018”, al tiempo que ha subrayado que “no hay que hacer mucho análisis para concluir que hay una clara y continua persecución política contra el Ayuntamiento de Jerez, desde que está gobernado por el PSOE. Es una pena que Ciudadanos haya quedado para ser el brazo ejecutor del PP, suponemos que con la idea de sobrevivir a la catástrofe de este partido”.

El Ayuntamiento mantiene que “la actitud de la Cámara de Cuentas es algo totalmente inusual porque en Andalucía hay 785 municipios y a Jerez se le va a hacer dos fiscalizaciones seguidas e incluso un ejercicio, 2018, por dos veces”.

Según Laura Álvarez, “que quede claro que no nos preocupa lo más mínimo que hagan todas las auditorías que quieran, como no nos preocupan las continuas denuncias del PP en juzgados y Fiscalía”. Para la responsable de Economía, es evidente “que Jerez está siendo acosada por el PP y su socio Ciudadanos. Como no pueden con nuestra gestión e inversiones, la única manera que creen que tienen de ir contra nuestra alcaldesa y este gobierno municipal es intentar un acoso continuo y permanente”.

La portavoz ha puesto énfasis en la transparencia del Gobierno municipal. “No nos preocupa la fiscalización de la Cámara de Cuentas, el PSOE votó a favor a la petición de Ciudadanos. No obstante, “es llamativo que los recursos de la cámara de Cuentas, que pagan la ciudadanía, se vayan a dedicar a fiscalizar a nuestro Ayuntamiento una y otra vez”, ha añadido.

Para el Ayuntamiento, “resulta llamativo que no se quieran fiscalizar los años en los que se generó la deuda (2012-2015), esos años en los que se contrataba a dedo o por negociado sin publicidad, o simplemente se dejaban trabajando empresas con contratos vencidos; esa época en la que no se hacían oposiciones libres, en la que la gestión de Recursos Humanos fue verdaderamente desastrosa y, en cambio, ahora que, por fin, hemos regularizado la gestión económica, de contratos y de personal, si se quiera fiscalizar”.

El gobierno municipal “va a aflorar todas las irregularidades que nos hemos ido encontrando y que hemos tenido que regularizar. Es justo que la ciudadanía también conozca la gestión de años anteriores para que se tenga una visión completa y, por ello, el PSOE va a solicitar al Parlamento que la Cámara de Cuentas fiscalice de 2011 a 2015”, ha anunciado.

Álvarez ha emplazado “al PP y Ciudadanos a votar a favor, como ha hecho el PSOE con la petición de Ciudadanos. Si no votan a favor, este Ayuntamiento procederá a la contratación de una auditoría de la gestión de 2011 a 2015, para que se ponga sobre la mesa la gestión desde 2011”, ha subrayado.

“Ahora se pagan anualmente el 66% de las facturas, con el PP se pagaba el 33%”

Laura Álvarez también ha expuesto la situación de la deuda y del Periodo Medio de Pago (PMP) con el gobierno de Mamen Sánchez en comparación con los años del gobierno de Pelayo y Saldaña, dato que recoge un informe de Tesorería de 14 de febrero de 2022. “El PP de Jerez siempre tiene la desfachatez de salir criticando nuestra gestión económica, como si no estuvieran los datos de cuando gobernaron. En 2014 de un importe de facturas aprobadas de 51 millones el gobierno del PP pagó solo 17 millones, es decir de las facturas del año el PP sólo abonó el 33%”, ha subrayado.

Por contra con el gobierno de Mamen Sánchez “en 2020 de un importe de facturas aprobadas de 74 millones de euros se pagaron 49 millones es decir un 66%; ahora se aprueban muchas más facturas y se pagan más”, ha comparado.

La situación de mejora se repite en 2021 ya que “de un importe de 87 millones de facturas aprobadas el gobierno de Mamen Sánchez ha pagado 53 millones es decir el 61%”. Datos que avalan “por tanto nuestra gestión económica y que garantizan a nuestros proveedores que les aprobamos todas las facturas porque hemos aumentado el nivel de pago”.

Reducción del plazo de pago a proveedores

La mejora de la gestión también se constata en el plazo de días de pago de las facturas aprobadas en el año si se compara con el gobierno de Pelayo y Saldaña. “En 2014, pese a haber tenido un plan de pago a proveedores, el gobierno del PP tardaba una media de 209 días en pagar las pocas facturas que pagaba y en cambio en el año 2021, aun sin tener el plan de pago a proveedores y pagando mucho más, ahora pagamos con una media de 198 días, eso es un 5 por ciento mejor; se ha mejorado el plazo medio de pago de las facturas del año en un 5%”, ha explicado la portavoz municipal.

Estos datos del informe de Tesorería demuestran “una vez más la mejora de la gestión económica del Gobierno de Mamen Sánchez y las mentiras del PP”, ha afirmado. Laura Álvarez ha comentado que gracias al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez “vamos a llevar a un pleno (próximamente) incluir facturas pendientes de pago por importe aproximado de 30 millones de euros. Este plan de pago supone un periodo de carencia de 4 años lo cual alivia de manera importante la Tesorería municipal con un interés muy bajo o sin interés además ahorrar al Ayuntamiento los intereses que renuncian los proveedores y permite que estos proveedores cobren rápidamente y por tanto limpiar la deuda comercial”. Este plan permitirá que la deuda comercial, con intereses del 8% pase a ser deuda financiera con unos intereses del 0 al 0,30%.