El gobierno local lanza el órdago. Si el centro de innovación del motor no se va a poder construir con los fondos europeos procedentes de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada), lo hará el Ayuntamiento con sus recursos.

Ahora bien, a día de hoy el Ayuntamiento ni tiene presupuesto contemplado ni tiene claro cómo financiará una actuación de más de seis millones de euros. A pesar de eso, el anuncio ha sido realizado esta mañana por la alcaldesa, Mamen Sánchez, tras una recepción en el Alcázar a los miembros del Colegio de Periodistas de la Andalucía que durante este fin de semana están celebrando su encuentro anual en distintas ciudades de la provincia.

El anuncio lo hizo horas después de que este medio publicara que la mesa técnica de la ITI ha descartado ejecutar este vivero de empresas en las inmediaciones del circuito de velocidad puesto que aún no se ha redactado el proyecto y no da tiempo para poder construirse en el plazo fijado para los fondos con los que se pretende acometer —el edificio debería estar listo el año próximo—.

La regidora, en cambio, negó que exista la obligación de tener acabado el proyecto en 2020 sino que situó la fecha límite en 2023, aunque según las previsiones municipales el edificio estaría operativo en 2022. Ahora bien, reconoció que aún no se había terminado proyecto, motivo por el que ha sido desechado por la mesa técnica, y que la Agencia Idea, un órgano dependiente de la Junta, arrastraba “retrasos” no solo con esta inversión sino con el diseño de otras actuaciones vinculadas a la ITI en la provincia. Por ello, apuntó que el Ayuntamiento se ofreció a hacer el proyecto y ejecutarlo aunque esto no se concretó en acuerdo alguno con el anterior ejecutivo regional socialista.

La alcaldesa justificó que a día de hoy no hubiera un proyecto señalando que estaban a la espera de que la Agencia Idea diera su visto bueno a un protocolo para que la inversión fuera ejecutada por el Ayuntamiento a través de Cirjesa, la empresa pública que gestiona el trazado. Asimismo apuntó que se iba a hacer un estudio sobre posibles empresas interesadas. “Había una etapa fundamental, que es la que vamos nosotros a ver a partir de la próxima semana, y es qué posibles empresas se podrían instalar porque no es lo mismo que te venga una escudería a que te vengan tres empresas de otras características; no es lo mismo hacer una nave de 2.000 metros cuadrados que otra de 500 metros; y eso se iba a decidir en función de las empresas potenciales que vendrían”, argumentó.

Sin embargo, hace escasas semanas, el PSOE mostró unas imágenes virtuales de cómo serían las instalaciones, que irían en una parcela situada frente al acceso 2 del trazado, señalando que este era uno de los proyectos estrella de su programa electoral vinculado al circuito de velocidad.

Ahora bien, acto seguido insistió en que la Junta puede ejecutar el proyecto porque, incluso, se encuentra ya consignada parte de la inversión prevista —la cuantía total rondaría los 6,5 millones de los que 5,5 millones se sufragarían con fondos europeos y el resto con el presupuesto autonómico—.

Por ello, Sánchez cargó contra el actual gobierno de la Junta señalando: “Estos cinco millones se lo están negando a los jerezanos”. Asimismo mostró su escepticismo sobre la propuesta alternativa planteada por la mesa técnica de la ITI para que la ciudad mantenga la inversión prevista con un proyecto alternativo vinculado a la creación de una red de energías renovables para dotar de iluminación al trazado. Sánchez afirmó que su gobierno ya estaba trabajando en un proyecto de estas características para financiarse con otras líneas de subvenciones.

En cuanto al anuncio de que el Ayuntamiento ejecutará el proyecto por su cuenta, señaló que en próximos días empezará a mantener contactos en este sentido. Incluso apuntó la posibilidad de solicitar colaboración económica a la Diputación o de hacer partícipe en la ejecución al sector privado ya que aseguró que hay empresas “muy interesadas” en el centro de innovación del motor "a las que se les dijo que no hacía falta su participación porque estaban los cinco millones de la Junta".