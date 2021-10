Jesús Rodríguez, presidente local de Cruz Roja: "Jerez es una ciudad enormemente solidaria"

Jesús Rodríguez, presidente local de Cruz Roja en Jerez, alaba la solidaridad de los jerezanos pero pide que se mantenga ese espíritu porque que la pandemia haya remitido no significa que hayan disminuido las necesidades.

-Ha sido un Día de la Banderita de Cruz Roja diferente...

-Celebramos este día de agradecimiento a la ciudad de Jerez y por supuesto a quienes hacen posible este proyecto y los objetivos que sigue Cruz Roja en Jerez, que son nuestros voluntarios, nuestros socios y por supuesto nuestros técnicos. Hoy lo que queremos, en definitiva, es en lugar de recibir como hacemos todos los años con las huchas queremos dar a la ciudad nuestro agradecimiento por la generosa colaboración que siempre nos ha prestado. Decía antes que si Cruz Roja tuviera voz propia, no la de sus representantes, se pasaría todo el día diciendo gracias, gracias, por tantas ayudas como recibimos, y como esas ayudas son personales, lógicamente van dirigidas a todos y cada uno de los ciudadanos de Jerez, los que colaboran y los que colaboran aunque sea con el corazón, que también deben ser tenidos en cuenta.

-Ha habido mayores y colegios en los Claustros...

-De nada sirve la actividad que realiza una asociación, cualquiera, si esa actividad no es conocida por los demás. Sería como una especie de endogamia en la que uno se nutre de su propia satisfacción. Es necesario que lo que uno hace lo transmita, porque la máxima evangélica de que tu mano izquierda no sabe lo que hace tu mano derecha sirve para el ámbito religioso pero no para el ámbito social, me parece a mí. Por eso es fundamental que todos los proyectos que se hacen se transmitan y se conozcan por la sociedad. Hemos querido además traer no solo a un grupo de mayores, que son con los que colabora Cruz Roja Jerez, sino también a niños, porque en definitiva son nuestra sociedad futura. Es necesario que desde ahora se vayan impregnando en valores sociales, que vayan aprendiendo que dar es tener y no al revés. Y que al final se nos va a juzgar no por lo que hemos atesorado sino por lo que hemos dado y por lo que hemos hecho por los demás.

-¿Qué prestaciones realizó Cruz Roja en la ciudad el pasado año?

-Hubo 14.000 prestaciones en Jerez durante 2020. Hay que decir que no hay mucha diferencia con lo que se hacía en el 19 o en el 18, porque hay una proporción que es alta del tejido social de Jerez que sufre necesidades que son endémicas desde hace muchos años. Quiero decir que porque haya aumentado un 15% no significa que que el año que viene, si ha acabado la pandemia, que hayan disminuido las necesidades, porque ese grupo numeroso las va a seguir teniendo, por eso hay que seguir poniendo todo nuestro esfuerzo y toda nuestra intención en que ese grupo social tan numeroso no se vea desprotegido por nuestro relajo.

-¿Ese es el mensaje, que la pandemia va a menos pero no las necesidades?

-Eso está claro. No cabe que se diga que yo ya he contribuido con lo que debía contribuir. A quien le sirva, estupendo. Hay que seguir trabajando porque esas necesidades disminuyan en la medida de lo posible y nosotros no pedimos grandes sacrificios. Los que quieran ser socios y colaborar para que podamos hacer efectivos nuestros proyectos, que se hagan socios y aporten una cantidad de cinco euros o de tres euros. Es decir, pequeñas aportaciones pero lo que importa, mantenidas en el tiempo. Es mejor una aportación de cinco euros mantenida un año que una aportación de 30 euros mantenida un mes.

-¿Jerez es una ciudad solidaria?

-Enormemente solidaria. Eso nos ha servido la pandemia. Es extraordinariamente solidaria: cualquier petición solidaria que se haga enseguida tiene una respuesta en el ámbito social. Y por eso esto no solamente nos ha servido para estar satisfechos como institución por lo conseguido sino estar satisfechos como ciudadanos por ser paisanos de tanta solidaridad como hay en Jerez.

-¿Cruz Roja necesita voluntarios?

-Por supuesto que necesita. Ya digo que nuestras necesidades, que son las necesidades de Jerez, son muy altas. Como mínimo 11.000 ciudadanos necesitan permanentemente la ayuda. después no solamente está la ayuda económica, hay otro tipo de ayuda que es tan importante o más como la económica, que es sentirse respaldado por terceros. Me refiero a esos miles de ancianos de Jerez que viven solos. Tenemos un voluntario que se dedica solo a llamar en los cumpleaños para cantarles el 'cumpleaños feliz' y hay gente que llora y se emociona en el teléfono y dicen que 'hace 45 años que nadie me llama en mi cumpleaños'. ¿Será fácil hacer felices a los demás? Este año hicimos en reyes una campaña que improvisamos en cuatro o cinco días de pedir una bufanda para regalar a los ancianos que viven solos y que tuvieran su regalo de Reyes. Nuestros voluntarios estuvieron repartiendo el día 5 y el día 6, cuatrocientas ochenta y tantas que recibimos, y la gente lloraba al recibirlas, no por recibir una bufanda sino por recibir un regalo de reyes.

-¿Qué papel juegan las empresas con Cruz Roja?

-Extraordinario. Cuando hablo de socios me refiero a personas físicas y a socios como empresas. El tejido social empresarial de Jerez es también enorme. Creo que un trabajador de una empresa que sabe que parte de la recaudación va dedicada a realizar actividades sociales eso le hace que se involucre más en la actividad de la empresa.