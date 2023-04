Retenes sí, retenes no, el último choque entre bomberos y Consorcio Provincial

Desde 2018, los bomberos de la provincia se encuentran inmersos en una negociación con el Consorcio Provincial de Bomberos para configurar "de una vez" la relación de puestos de trabajo (RPT), que no existe y que en su opinión está provocando situaciones de "desigualdad laboral".

Fue ese mismo año cuando se firmó un acuerdo regulador de los bomberos de Cádiz, acuerdo en el que se incluía la creación de una RPT durante el tiempo vigente, es decir, desde 2018 a 2021. Dos años después de extinguirse el mismo, la realidad es que los bomberos de la provincia siguen sin esa RPT, un hecho que ha provocado movilizaciones en los últimos meses al entender que "no tenemos personal suficiente".

"Los intentos por reconducir la negociación de un nuevo convenio se han roto siempre cuando se ha llegado al punto de la RPT, simplemente porque no les interesa", aseguran algunos profesionales de este gremio consultados por este Diario.

Es más, desde este colectivo se critica también que cuando se ha intentado configurar esa relación de puestos laborales "se ha hecho siempre intentándola adaptar al cuadro técnico de mandos, que tengan una mayor puntuación en detrimento de los bomberos, ya que se les ha tratado de atribuir prestaciones que no realizan".

"Lo que queremos es que se redistribuyan los conceptos de forma igualitaria y que todas las categorías tengan los mismos complementos, sin que haya unos que tengan complementos distintos a otros en función de la categoría, a pesar de hacer lo mismo", reiteran.

"No es lógico que se le quiera dar un plus de peligrosidad y plus de localización a personas que no entran en los fuegos y en cambio, a los que nos jugamos la vida se nos da uno mínimo por peligrosidad. Eso es un concepto que deben tener los bomberos, y lógicamente en menor o mayor cuantía dependiendo de su categoría, pero tenerlo y acorde a los tiempos que corren porque el nuestro es el más bajo de España".

Tras varios intentos fallidos de negociar, la situación ha llegado ya a tal extremo que los bomberos de la provincia, a través de los tres sindicatos representativos (CSIF, SBC Y SAB) han recomendado a sus afiliados "no realizar horas de retén durante su tiempo libre", ya que según la normativa "es totalmente legal renunciar a hacer horas de retén".

Esta medida se pondrá en práctica en los diferentes actos lúdico-festivos que se llevarán a cabo en la provincia durante las próximas semanas, y si nos centramos en Jerez, afectarán exactamente al Mundial de Motos y a la Feria del Caballo.

Pero, ¿qué es un retén y en qué puede afectar al ciudadano de a pie? Se llama retén a un grupo concreto de bomberos (mínimo 3) que se encuentran presentes en el evento concreto para el que se destine, de tal forma que, en caso de producirse un siniestro puedan actuar de manera inmediata.

Hay que recordar que por regla general, los bomberos de la ciudad realizan este tipo de labores durante la celebración del Gran Premio de España en el Circuito, donde suelen enviarse dos dotaciones del parque de Jerez, una en el interior y otra en el exterior del trazado (en zonas de aparcamiento y acampada) y suele estar operativo durante el horario de competición.

Además, los 20 parques que conforman el Consorcio de Bomberos de Cádiz realizan con motivo de este evento un plan especial con dispositivos concretos. Un ejemplo claro es el de El Puerto, en el que también suele haber un retén preventivo con motivo de la motorada.

Si finalmente, tal y como han anunciado los sindicatos, los bomberos no llevan a cabo este retén, "la merma en los mínimos de guardia", según apuntan, "será importante". "Aunque desde el Consorcio se ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, es cierto que en muchos parques, al tener que mandar efectivos al Circuito, van a quedar sin mínimos. En Jerez, por ejemplo, el mínimo es de 9 bomberos en el parque, pues si mandan a tres, que es lo mínimo, al Circuito durante el Gran Premio, no hay personal para cubrir todo, tendrían que llamar a gente de casa".

Algo similar ocurre durante la Feria del Caballo, otro evento en el que los bomberos establecen un retén especial para la ocasión para velar por la seguridad del recinto ferial.

Esta situación se extrapolará también al resto de eventos festivos de la provincia. De hecho, los bomberos de Sanlúcar ya han anunciado que no realizarán retenes esta semana, del 13 al 15 de abril, con motivo de la celebración de la Feria del Mosto de Chipiona. Tampoco tienen previsto realizarlo durante la Feria de la Manzanilla de Sanlúcar, a celebrar del 6 al 11 de julio. Ni siquiera el embarque de El Rocío se librará de ello, pues este mismo parque también ha reconocido que no estará el miércoles 24 de mayo en Bajo Guía como suele ser habitual.

Del mismo modo, desde los sindicatos se ha recomendado a los afiliados que "no realicen ni actividades divulgativas ni simulacros" durante su tiempo libre, cediendo este cometido "a los jefes de parque o los jefes de zona".

Mejora de las plantillas

Una de las peticiones que los bomberos de la provincia, y por ende los de Jerez, llevan solicitando en los últimos meses es la de la mejora de las plantillas, por el hecho de corregir las deficiencias que esta situación está provocando en las guardias de los parques. "Si no tenemos personal, no podemos atender con garantías a la ciudadanía", apuntan desde Jerez.

Este hecho afecta también "a la ley de prevención de riesgos laborales", pues según explican "cuando hacemos una intervención siempre tiene que haber un binomio, es decir, no podemos entrar solos a sofocar un fuego, por ejemplo, pero se hace porque no hay personal. Lo lógico es que hubiese una persona pendiente del agua, de la bomba del vehículo, y dos entrando en el fuego, y un jefe de equipo que coordine la seguridad, pero al final no se hace, necesitamos más personal".

En principio, el Ayuntamiento ha acordado con el Consorcio un aumento de la plantilla en los próximos años. En concreto, se habla de 90 plazas, algo que en opinión de los bomberos de Jerez "es ficticio porque ahí no cuentan a los que se van a jubilar durante todo ese tiempo, las noventa plazas es engañoso".