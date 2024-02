El Consorcio advierte de la subida inminente de la tasa del agua en Jerez

El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana ha analizado las medidas de la última Comisión de Gestión de la Sequía en la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate, que acordó el pasado 8 de febrero limitar a un máximo de 200 litros por habitante y día el consumo de agua a 40 municipios de la provincia.

Este volumen se medirá a la entrada de los depósitos de cabecera municipales o en las tomas de red colectiva y de su control se encargará la administración autonómica, que podrá adoptar las medidas de limitación en origen de caudal que sean necesarias en caso de superación.

Andrés Díaz, presidente del Consorcio, ha subrayado que esta medida es "un ahorro de agua que implica un 5% adicional al que venimos ya aplicando que es del 20%". "Todo el mundo conoce la situación de gravedad por la sequía que estamos pasando y hay que ir tomando medidas. Son decretos de la Junta de Andalucía y nosotros lo que hacemos es la aplicación de lo que nos dicen. Esto se está transmitiendo a los ayuntamientos, la próxima semana se va a convocar una asamblea general para hablar de este punto tan importante y otros de importancia vital para el futuro del Consorcio".

Díaz ha aprovechado la ocasión para poner el foco en las instalaciones del Consorcio, "que son de los años 50 y 60". "Aunque son unas de las mejores instalaciones que hay en Andalucía, tienen muchos años. La situación de estas infraestructuras es preocupante. Es una de las cosas que quería poner sobre la mesa para que todos los ciudadanos sean conscientes de que además de la sequía, es un momento también para tener más responsabilidad y apostar más en el ciclo del agua y en la infraestructura que garantiza que todos los vecinos tengamos agua en nuestras casas", remarca el presidente de la entidad.

El Consorcio va a lanzar próximamente una campaña "en la que seremos claros para dar traslado a los ciudadanos de las realidades de las instalaciones del Consorcio. Se necesita inversión, aportar como miembros del Consorcio, por parte de todas las administraciones públicas, para garantizar el futuro del abastecimiento de agua en nuestra zona".

El Consorcio tiene más de 500 kilómetros de conducciones de agua en alta. Las instalaciones de la entidad "son un patrimonio de todos, valorado en más de 1.500 millones de euros y en los últimos años se ha ido dejando, dejando...". "Mi compromiso como presidente es velar por estas instalaciones y garantizar el agua. Hace falta inversión, mantenimiento, personal, maquinarias... Sin tener en cuenta la subida de energía, productos químicos, de todo en general. Y el agua en la zona gaditana es la más barata de toda Europa y hay que tomar medidas porque las instalaciones además no se mantienen como hace falta", remarca el presidente.

"Estamos hablando de garantizar unas instalaciones, un servicio y más en este caso que es el agua, hay que ser conscientes y responsables, porque puede llegar el momento en el que peligre el suministro del agua", añade Díaz.

Por ello, el presidente de la entidad pública dice estar preocupado por este escenario porque "se me mete en la mente una avería, una rotura en instalaciones, en las bombas de los años 60, tuberías con más de 70 años... que se rompan y no tengamos capacidad para solventarlo con rapidez. Eso sería un problema serio. Es un problema que me deja noches sin dormir porque tenemos que garantizar un servicio tan básico como el agua"

Así las cosas Díaz reitera que "la tasa se va a subir aquí en el Consorcio. Todo ha subido de manera notoria y esto hay que garantizarlo y esto se hace en estos momentos adecuándonos a los tiempos y teniendo solvencia económica. No estamos para ganar dinero, sino para cubrir gastos y los gastos hace mucho tiempo que no se están cubriendo".

Díaz "confía" en "el buen criterio" de los ayuntamientos consorciados y aunque aún no se conoce cuánto va a subir la tasa, el presidente del organismo público sí ha adelantado que "será en breve. Los informes están, los documentos contables están... En poco tiempo podré decir cuánto".