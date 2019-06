La DGT intensifica los controles de alcohol y drogas entre los conductores en Jerez

La Dirección General de Tráfico ha realizado a primera hora de este martes un control de alcohol y drogas junto a la Ciudad del Transporte. La asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym) ha colaborado con la campaña, con la que pretenden concienciar que la "mejor tasa es cero".

En la primera media hora de control ha dado positivo un conductor en consumo de cannabis y cocaína, otro hombre ha rozado el límite de alcohol y se han puesto varias denuncias por otros conceptos.

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha subrayado que "estos controles son una de las medidas más eficaces que tiene la DGT en sus manos. El año pasado se hicieron en la provincia 115.000 controles, de los cuales el 3% dio positivo". En lo que va de año, ya se han realizado 50.000 controles con un resultado del 2% en positivo. "Si se mantiene el mismo ritmo terminaremos a un 2% y no a un 3% como el año pasado", ha destacado Pacheco.

El subdelegado ha puesto de manifiesto que "hay una gran concienciación" en la población, porque "si miramos hace 15 años, en la mayoría de los controles estábamos en un 5% de resultados positivos". "La gente es más consciente. Ahora quien sale de fiesta y quiere beber, o opta por el taxi o bien se turnan los amigos para quien le toque conducir no bebe", ha destacado Pacheco, quien añade que "no hay que bajar la guardia".

Piedad Sánchez, que dirige la Jefatura Provincial de Tráfico, ha informado de que aunque hay un 2% de resultados positivos en las pruebas realizadas durante este año, "cuando miramos la accidentalidad, la mayor parte de los accidentes están relacionados con el alcohol y con las drogas".

El Observatorio Europeo de Seguridad Vial "estima aproximadamente que en Europa un 25% de los accidentes se deben al consumo de alcohol y drogas, y por tanto debemos seguir trabajando haciendo labores educativas y de vigilancia", ha declarado Sánchez.

El teniente José Antonio Mulero también ha destacado que "la concienciación debería ser mayor, pero estamos relativamente contentos porque es mayor que años atrás".

La campaña de prevención tiene como lema 'No corras. No bebas. No cambies de ruedas', en referencia a las de una silla de ruedas. Raúl Fabra, de 21 años, es un joven que este martes ha trasladado este mensaje a los conductores en su silla de ruedas. El joven tuvo un accidente de moto en 2017 y "en mi accidente no se sabe qué ocurrió, desperté en la UCI, pero quizás fue una imprudencia de otra persona. Quiero concienciar a la gente para que siga las normas de circulación porque es importante".

Ricardo Niebla, también en silla de ruedas tras un accidente, ha subrayado que "queremos concienciar de las graves consecuencias que puede conllevar un accidente de tráfico. No sólo está la muerte, sino que también hay lesiones medulares, como podéis ver, u otras lesiones de por vida que rara vez tienen cura. La única forma de solucionarlo es la prevención, por eso estamos aquí".

María Gil, trabajadora social de Aspaym, ha apuntado que "es el segundo año que compartimos esta campaña con la DGT y creo que es una de las mejores experiencias que podemos tener, porque es la más efectiva. Ver a una persona que está en silla de ruedas por culpa de una imprudencia es la forma más efectiva de concienciar a la población.