Jerez continúa recuperando sus cifras de turistas anteriores a la pandemia del coronavirus

En octubre se ratificó la tendencia de recuperación del volumen de visitantes hospedados en los hoteles que Jerez tenía antes de que se iniciara la pandemia del coronavirus. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el pasado mes, más de 27.900 viajeros pasaron al menos una noche en la ciudad , una cifra que se sitúa en la horquilla de los contabilizados entre 2015 y 2019 por esta misma estadística.

No obstante, y como es lógico, en el acumulado del año aún no se han alcanzado los registros pre-covid. Aunque este 2022 está siendo el año de la recuperación del sector, no fue hasta la primavera cuando empezaron a alcanzarse unos registros similares a los que se contabilizaban en la ciudad hasta 2020.

El ‘motor’ que está tirando de la actividad hotelera en Jerez continúa siendo el turismo nacional. Con datos acumulados hasta octubre, siete de cada diez registrados en los hoteles de la ciudad fueron españoles. Hasta 2019, en cambio, a estas alturas del año el turista extranjero suponía el 40% del total de las reservas realizadas. No obstante, en los últimos meses, especialmente a partir del verano, se está registrando una mejora de las cifras de visitantes internacionales alojados en Jerez.

Sí se alcanzaron en octubre los tiempos de estancia media en los establecimientos hoteleros de la ciudad. Según el Instituto Nacional de Estadística, la media se situó en los 2,11 días, una décima mejor que en el mismo mes de 2019 y dos décimas en comparación con 2018.

El grado de ocupación por plazas contabilizado a lo largo del mes de octubre fue del 51,9%, incrementándose hasta el 63,4% durante los fines de semana. Estos registros son 3,5 puntos porcentuales menos respecto a los que hubo en octubre de 2019. Durante el pasado mes se contabilizaron 36 establecimientos hoteleros operativos en la ciudad.

Recuperación de los niveles de empleo

Otro dato positivo que arroja el estudio de coyuntura económica es que el sector hotelero está recuperando los niveles de empleo que tenía antes de la pandemia. Según esta estadística, 492 personas trabajaron en los establecimientos hoteleros de Jerez durante el pasado mes, una cifra similar a la de 2019. En 2021, por ejemplo, se tenía constancia de medio centenar menos de empleados, tal y como refleja esta estadística.

En cuanto a los indicadores de rentabilidad del sector hotelero que también analiza el Instituto Nacional de Estadística, establece que los ingresos por habitación disponible se han incrementado hasta los 51 euros, el mejor registro en un mes de octubre desde el inicio de la crisis sanitaria.

El precio medio de una habitación en Jerez es de 81,75 euros, un precio superior al contabilizado en este periodo en los últimos años. No obstante, la ciudad sigue siendo un destino barato en relación con otros puntos turísticos analizados por este estudio estadístico que se publica de manera mensual.