Denny, la historia por fin contada "del prostituto más caro del planeta"

La librería El Laberinto acogerá este miércoles, 17 de enero, a las 19,30 horas, la presentación del libro 'Denny. El prostituto más caro del mundo' (Zut), de Alejandro Gago. El autor estará acompañado por otros dos jerezanos, el escritor Juan Bonilla y el profesor y columnista Fernando Taboada.

Su personalidad inspiró varios personajes literarios de escritores como Truman Capote, Christopher Isherwood o Gore Vidal; "absolutamente encantador y ridículamente guapo", según Glenway Wescott, conquistó y arrancó el corazón de quienes lo siguieron —como buen seductor— y, como toda estrella fugaz, vivió intensamente y murió joven —dejando un bonito cadáver—. Su popularidad se forjó en la clandestinidad, tanto es así, que casi ha pasado inadvertido para la mayoría de los mortales. Hasta ahora.

"Profundicé más en este personaje cuando hace años tuve que hacer un trabajo para un curso de marketing y también para un blog que yo estaba elaborando. Años más tarde, Juan Bonilla, leyendo dicho blog, me comentó que este personaje podría formar parte de las 'vidas térmicas' de Zut. Así ha llegado esta biografía a ser libro", explica Gago.

Un nombre del que le atrajo, sobre todo, "porque es la historia de un prostituto homosexual, que no suelen ser temas de los que se hablen ni en público ni mucho en privado. Suelen ser más hombres poderosos con mujeres, pero con hombres no. Era buscar esa línea que nunca se cuenta, rescatar la historia de tantos homosexuales que no se ha contado".

En el mejor de los casos, Louis Denham Fouts podría considerarse un miembro de la socialité, un parásito en el peor pero, sobre todo, Denny, como todos le conocían, fue "el prostituto más caro del planeta", en palabras de su amigo Isherwood. Lujo, pasión y demasiados excesos fueron los ingredientes fundamentales en la vida de este homme fatale.

Nacido en el seno de una familia de clase media americana, poseía todo lo que cabría esperar para triunfar: belleza, una educación exquisita y un savoir faire para mezclarse sin problemas con la élite de su tiempo. Aristócratas, magnates y miembros de la realeza fueron sus amantes, que lo colmaron de atenciones. Pero el destino tenía otros planes para él.

Murió en diciembre de 1948, en Roma, con 34 años, de una "aorta hipoplásica e hipertrofia del ventrículo izquierdo"; un ataque al corazón. Repasar su vida es acercarse a la historia de la convulsa primera mitad del siglo xx.

Sobre el autor

Alejandro Gago es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, ha desarrollado parte de su carrera como redactor y locutor en diferentes radios locales, así como en producción de cine y teatro. Apasionado comunicador es, a su vez, corrector ortotipográfico y de estilo con la editorial el Paseo. Colabora con medios de comunicación como El Topo, y las editoriales Hojas de hierba, en su revista de cultura Big Sur; y con la revista literaria Calle del aire, de la editorial Renacimiento. Debuta como escritor con esta, su primera novela.