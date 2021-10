"El edificio de Infantil parece sacado de una película de la URSS"

Una de las reivindicaciones que desde la Flampa se planteaban hace unos días en este diario, un mes después del comienzo del curso, el de las intervenciones municipales en materia de educación, tiene especialmente enojados a los padres y madres del CEIP Tartessos.

Desde el Ampa Tarsis consideran que "las prioridades que nos han vendido en el último consejo escolar no se corresponden con la realidad", en alusión a un problema con las claraboyas del colegio. Ana María Varela, presidenta del Ampa, asegura que "llevamos con problemas de filtración de agua con las claraboyas del colegio desde hace más de seis años, y todavía no nos han solucionado el tema, y eso que nos consta que desde el centro se ha solicitado en infinidad de ocasiones a través de la plataforma que tiene la delegación de educación".

Según el Ampa, "cada vez que llueve un poco, el hall del colegio se llena por completo de agua, y tenemos que poner cubos por todos lados, con el riesgo que eso supone para los niños", explica.

"El otro día nos dijeron en el consejo escolar que este asunto era una prioridad, pero vemos que en nuestro caso no se cumple", añade.

"Es más, insiste Ana María Varela, hace tiempo vinieron varios operarios a mirarlas, estuvieron en el techo y demás, y nos dijeron que vendrían de nuevo para sellarlas. No aparecieron más, y al final resulta que es que se habían equivocado de colegio por eso vinieron aquí", lamenta.

No es lo único que reivindican los padres y madres del CEIP Tartessos que también lamentan que "desde hace años llevamos pidiendo que nos pinten la fachada del edificio de Infantil, que parece sacado de una película de la Antigua Unión Soviética. Nos dijeron el año pasado que iban a sacar un pliego, y aquí seguimos esperando. Al final lo tendremos que pagar nosotros con el dinero del Ampa, como se ha hecho con algunas cosas, o bien con el dinero del centro, que no está para eso".

También se ha solicitado de manera urgente "el arreglo de los patios de Infantil, porque hay cosas que son un peligro para los niños de 3, 4 y 5 años. De hecho, el año pasado con la pandemia, tuvimos que desestimar una de las zonas porque no vinieron a podar los árboles".

Desde el centro educativo critican también "llevamos tiempo solicitando el arreglo de los servicios del patio grande, el del campo de fútbol, que tuvimos que cerrar en 2017 por miedo a que pasar algo", y sobre todo "la situación en la que está otro de los patios del colegio, con piedras y completamente destrozado, porque esto no se ha tocado desde hace décadas".

"Lo que más nos molesta es que en reuniones con el delegado de Educación nos ha dicho en mi cara que el arreglo de los patios de detrás no era competencia del Ayuntamiento, al igual que los baños del campo de fútbol, pero sin embargo, en otros colegios por lo visto sí es competencia y los han arreglado. No sabemos por qué para unos colegios no hay competencias pero para otros sí", concluye.