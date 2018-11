Denuncia que su casa se inunda por las obras de La Hoyanca

Las obras de urbanización de La Hoyanca están llamadas a ser un cambio radical para este enclave degradado que separa el barrio de San Miguel de los de San Telmo y Federico Mayo, en la zona sur. Sin embargo, para María Ramírez, una vecina de Agrimensor, está siendo un suplicio.

Con la llegada del mal tiempo, teme los días de lluvia, como el de ayer, ya que asegura que desde que se iniciaron las obras su casa se anega de agua. Su vivienda se encuentra en la calle Jorge Manrique y su fachada lateral se ubica frente a la cuesta de La Hoyanca. En este punto, donde se está interviniendo para hacer una nueva calle, explica que se acumula el agua de lluvia que acaba entrando en su vivienda.

“He ido tres veces a Urbanismo y pedí verme con la alcaldesa [Mamen Sánchez]. Lo que me dijeron es que le han hecho un requerimiento a la empresa pero eso no me sirve de nada;en mi casa sigue entrando agua y nadie hace nada”, sentencia.

La propietaria del inmueble afirma, además, que esta circunstancia ya le está ocasionando un importante perjuicio económico. Esta parte de la vivienda, que cuenta con una cocina y un dormitorio, lo tenía alquilado. “El chaval ha tenido que irse porque no se puede vivir ahí”, afirma.

El pasado mes de mayo se iniciaron las obras de urbanización de La Hoyanca. El proyecto, con una inversión de más de un millón de euros, contempla la construcción de nuevos viales y la reurbanización de varias calles existentes para mejorar la conexión de esta parte de la zona sur con la Cuesta de San Telmo y la Ronda de Muleros. Concretamente, la intervención que afecta a María Ramírez es una nueva vía que servirá de prolongación de la calle Fernán Caballero para que pueda conectar con Jorge Manrique.

La propietaria del inmueble denuncia: “Hace tiempo la empresa tocó la fachada y es por ahí por donde se está filtrando el agua ahora”. “Nadie me escucha, nadie me ayuda”, añade indignada.

Preguntado por este asunto, el delegado de Infraestructuras, José Antonio Díaz, señala que desde la Delegación de Urbanismo se le ha requerido que solicite a su compañía de seguros un peritaje sobre las causas de la filtraciones. Así, una vez se tenga este informe se pasará al seguro de la compañía constructora (Manuel Alba SA) y así poder acometer las intervenciones necesarias, en el caso de que las compañías aseguradoras vinculen las inundaciones con la ejecución de las obras.