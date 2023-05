Denuncian la falta de sustituciones en el Hospital de Jerez y en los centros de salud de la zona

Desde la Sección Sindical de UGT del AGS Hospital de Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cadiz han denunciado la "falta de contrataciones de sustitución tanto en el hospital como en los centros de salud de la zona".

"No paran de venir trabajadores a la sección sindical comentando que no le conceden un permiso porque no contratan a una persona que la sustituya. Parece que solo te dan el permiso cuando los compañeros hacen el trabajo de la persona no sustituida", añaden.

Desde UGT aseguran que los permisos de reducción de jornada que solicita el personal "tampoco se está sustituyendo por lo que están imposibilitando a los trabajadores que se puedan pedir estas horas de permiso de forma acumulada. Estos permisos no sustituidos son las reducciones por guarda legal que incluyen el cuidar de un menor o de un familiar que no pueda valerse por sí mismo. Tampoco se están sustituyendo las horas de crédito sindical. También hay plazas vacantes por jubilaciones y otros motivos que están sin cubrir ni siquiera provisionalmente".

"La mayoría de servicios en el hospital y centro de salud no tienen sustituidas todas las ausencias, por lo que el malestar de los compañeros va en aumento al tener que realizar las funciones de los compañeros no sustituidos".

"Desde la Dirección del Área nos trasladan que hay problemas de presupuesto, cosa que parece generalizado en el resto de Andalucía. Esto nos extraña ya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no para de decir que hay más presupuesto que nunca, a no ser que ese dinero se esté gastando fuera de la sanidad pública".

Desde UGT se está valorando "tomar otras medidas de presión, como empezar una campaña de movilizaciones en los centros del Área".