Deporte y valores se dan la mano en la XXXV Reunión de Atletismo Escolar

La XXXV Reunión de Atletismo Escolar reúne en estos días en el Estadio Municipal de Chapín a 3.500 alumnos y alumnas de 57 centros escolares del municipio, así como de los centros de inclusión social Afanas, Aspanido y Afamedis.

Se trata de una de las pruebas más veteranas de la ciudad, un evento deportivo emblemático y consolidado que organiza el Ayuntamiento, a través del área de Deportes, con la implicación del profesorado y las familias y con el apoyo de varias empresas colaboradoras, en este caso el Instituto Oficial de Formación Profesional MEDAC y las empresas Carbis y Karting Jerez, con el propósito de apostar por el deporte, como vehículo educativo desde la edad escolar.

Este programa, que está incluido en la Oferta Educativa Municipal ‘Jerez Educa’, está dirigido a fomentar los valores saludables del deporte, ofreciendo a los centros educativos la posibilidad de competir en un ambiente de sana convivencia en diferentes modalidades atléticas.

La Reunión de Atletismo Escolar se está desarrollando en dos fases. La primera de ellas es una ronda clasificatoria que comenzó el pasado día 5 de marzo y que consta de 6 jornadas en la que se están seleccionando los mejores deportistas de cada prueba. La segunda fase de este encuentro deportivo será la final, que tendrá lugar el próximo martes día 12 de abril.

La Reunión de Atletismo Escolar ofrece a los centros educativos una oportunidad extraordinaria de fomentar entre sus alumnos y alumnas la afición por el deporte, que tantos beneficios físicos y cognitivos proporciona a todas las personas, frente al sedentarismo. Además, representa una ocasión para transmitir al alumnado, a través de la participación en esta actividad, valores como la empatía, la amistad y la convivencia durante esta experiencia fuera del centro y compartida con jóvenes estudiantes de otros centros.

Además, esta prueba proporciona a los menores un espacio donde conocer e iniciarse en el atletismo, y de paso, participar de las instalaciones deportivas de la ciudad, en este caso, el Estadio Municipal Chapín, que tiene carácter internacional, y además es emblemático para el deporte local.

En esta edición, este evento deportivo escolar se ha potenciado con nuevas pruebas y concursos para diferentes categorías, como salto de altura y triple salto, y entre otras novedades, cuenta con la colaboración del alumnado del Instituto Oficial de Formación Profesional MEDA como voluntarios y voluntarias en la organización.

Las categorías para esta XXXV Reunión de Atletismo se corresponden con el año de nacimiento de los atletas participantes. De este modo, las categorías son las siguientes: sub 10 (benjamín) para los niños y niñás nacidos en los años 2015 y 2014; sub 12 (alevín) para nacidos y nacidas en los años 2013 y 2012; sub 14 (infantil) para el alumnado de los años 2011 y 2010 y sub 16 (cadetes) para jóvenes nacidos en los años 2009 y 2008.

Otros detalles de este encuentro deportivo son que las distancias de las modalidades de atletismo se han adaptado según las edades y que incluye carreras, salto de longitud, lanzamiento de peso, lanzamiento de pelota, carreras de relevos, salto de altura y triple salto, dependiendo de las categorías. Se otorgarán medallas para el 1º, 2º, 3º clasificados de cada categoría, sexo y prueba.