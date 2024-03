Día Mundial del Síndrome de Down en Jerez: 'extracapacitados' para un trabajo

Para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, desde Down España reivindican en nombre de las personas con Síndrome de Down más oportunidades de inclusión en el empleo. Según un informe de European Down Syndrome Association (EDSA), el 95% de las personas con síndrome de Down no consigue trabajo. Por ello, a través de esta campaña innovadora, en la que el humor es protagonista, buscan llamar la atención sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando buscan trabajo.

En el spot presentan el trabajo de la 'Extraconsultoría', una consultora en la que trabajan personas con síndrome de Down asesorando a personas que no encuentran trabajo. Como explica Rosa, la CEO de esta empresa ficticia, las personas con Síndrome de Down son expertas en el rechazo laboral, por lo que son los mejores consultores para este asunto, son ‘Extraconsultores’.

Están 'Extracapacitados' para aprovechar las oportunidades laborales. En tono de humor, los protagonistas del spot reivindican un cambio del panorama laboral al que se enfrentan las personas con Síndrome de Down, algo que desde Down España consideran posible con el compromiso de la sociedad, los empresarios y las familias de las personas con síndrome de Down.

Desde Cedown Jerez se suman a la campaña nacional #Extracapacitados y para ello han los jóvenes de la asociación en edad laboral "han salido a la calle para entrevistar a establecimientos ubicados en el centro de Jerez con el objetivo de presentarles esta campaña y conocer su opinión sobre la misma".

Desde Aspanido también se unen a la campaña de Down España y reivindican igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo. "Es un día fundamental de visibilizar y sensibilizar. Aunque es cierto que cada vez somos más visibles en la sociedad aún hay mucho camino por recorrer en el tema laboral. Por eso este año se centra todo en el trabajo, porque a veces las empresas no se plantean contratar a una persona con Síndrome de Down porque creen que es mucho 'trabajo', cuando en realidad hay cosas muy sencillas para facilitar el trabajo", declaran desde la asociación jerezana.

32 usuarios de Aspanido, la junta directiva de la entidad y los 12 profesionales de esta gran familia están celebrando el Día Mundial del Síndrome de Down en Prado del Rey. "El Ayuntamiento nos ha invitado a conocer el pueblo y las salinas romanas, y nos reciben en el Consistorio. Es un día de fiesta y en eso estamos", subrayan desde Aspanido.

Aunque la reivindicación y la denuncia están sobre la mesa, desde Down España también quieren aprovechar esta campaña para agradecer su labor a las empresas que sí apuestan por la inclusión y garantizan el derecho al empleo, así como a las familias de personas con Síndrome de Down que les apoyan y animan a ser más autónomas e independientes.