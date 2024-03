Más de 900 dibujos de once centros educativos participan en la Campaña del Padre Igualitario y Hombres Cuidadores

La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez tiene en marcha la XXII Campaña del Padre Igualitario y Hombres Cuidadores, que se hace coincidir con el 19 de marzo, para seguir trabajando en la sensibilización para impulsar el cambio de los hombres hacia la igualdad y contra los machismos. Esta iniciativa promueve desde hace ya veintidós años en las edades más tempranas modelos de masculinidad cuidadora, favorece la erradicación de estereotipos sexistas, e impulsa la construcción de un mundo en plena igualdad de oportunidades, derechos y deberes entre mujeres y hombres.

Este año se han recibido más de 900 dibujos, en concreto 933, superando la cifra del pasado año, contando con la participación de once centros educativos ( Andrés de Ribera, Arana Beato, Ciudad de Jerez, El Retiro, Guadaluz, Colegio de Sordos, Nuestra Señora de la Merced, El Membrillar, La Arboleda, Pablo Picasso y La Unión). La Campaña tiene como principal línea de actuación el desarrollo del Certamen de Dibujo Día del Padre Igualitario y Hombres Cuidadores, dirigido a escolares de Centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

Categorías del concurso

El Certamen está estructurado en cuatro categorías. Los dibujos presentados ya han sido valorados por el jurado, compuesto por representantes de la Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento, Centro de Profesorado, Escuela de Arte y Flampa Jerez. El jurado ha valorado tanto la originalidad, como la calidad pictórica y mensaje igualitario de los dibujos. En próximas fechas, se entregarán los correspondientes premios y diplomas acreditativos al alumnado galardonado.

Las familias que lo deseen pueden acceder a la página web de Hombres por la Igualdad para descargarse un diploma que podrán dedicar al papá u hombre cuidador al que quieran reconocer por sus cuidados y ejemplo.

Iniciativa pionera desde Jerez

La Campaña del Padre Igualitario y Hombres Cuidadores es una iniciativa pionera que se puso en marcha en Jerez hace ya veintidós años y ha tenido lemas como: 'Mi papá me cuida'; 'Mi papá me mima'; 'Mi papá hace las tareas domésticas'; 'Mi papá me enseña'; 'Mi papá me escucha'; 'Mi papá me trata con ternura'; 'Mi papá y la pompa de jabón'; 'El día que mi papá se puso el delantal'; 'Mi papá y las pelusas mutantes'; 'Mi papá y la tirita mágica'; 'Mi papá y la plancha maravillosa'; 'Mi papá y el espejo encantado'; 'Mi papá me cuenta un cuento para que tenga lindos sueños'; 'Mi papá me ayuda', 'Mi papá expresa sus sentimientos', 'Mi papá me abraza', 'La Liga de los Hombres Cuidadores', 'Un planeta con hombres cuidadores', 'Adivina Hombres Cuidadores', 'Mi papá me dedica su tiempo', 'Mi papá cuida de nuestra salud' y este año ‘Mi papá me comprende’.