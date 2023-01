"Se trata de que ahora vean algo diferente, con un discurso distinto, valiente y claro"

Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y candidato a liderar la formación política en las primarias de la próxima semana, ha pasado por Jerez explicando el proyecto de renovación que encabeza en 'Ciudadanos de nuevo', regeneración que busca que el partido sea moderador tanto de la derecha como de la izquierda para que el PP "no se arroje en manos de Vox" y para que el PSOE no lo haga con Podemos, ERC y Bildu.

-¿Qué apoyos puede recabar en Jerez y la provincia?

-Nosotros hemos planteado esta alternativa a la candidatura oficial desde el primer día que yo di el paso adelante sin que esto supusiera un enfrentamiento entre dos facciones o dos partes del partido. No, esto tiene que ser una cosa que el día 16 nos pongamos todos juntos a trabajar. Yo no vengo a pedir el voto a nadie, vengo a ver a los compañeros. De la dirección del partido he sido el que más ha viajado y me he pateado toda España, siempre me he encontrado con lo mismo: cuando llegas a los sitios, siempre te dicen los afiliados 'si es que estamos más solos que la una', 'pero si eres el primero de la dirección que ha venido desde que me afilié en 2016'. No vengo a decir está la candidatura de Inés Arrimadas, que encima es de aquí de Jerez, y la mía y los dos estamos enfrentados. No es esa la realidad ni el mensaje. Vengo aquí a tomarnos unas cervezas en La Moderna con los afiliados que quieran y puedan venir, y los que nos quieran votar y nos quieran escuchar, y los que quieran votar a la lista de Inés Arrimadas pues fenomenal, en esa lista hay un montón de gente que es muy valiosa y el 16 de enero vamos a estar todos unidos y todos juntos tirando para adelante con este proyecto.

-Entonces, lo de venir a Jerez, ciudad de Arrimadas, no es con segundas...

-La culpa de venir a Jerez la tiene Mari Carmen Martínez Granados, que es de aquí. No, sabéis que soy andaluz, de Huelva, y estando ayer ahí al lado, en Mérida, cómo no voy a dar el salto de venir a Andalucía. Esta tarde tiene lugar el debate entre los candidatos a secretarios generales del partido, que son Adrián Vázquez por la lista de Inés y Santiago Saura en nuestro equipo, para que expongan el modelo para el futuro modelo orgánico del partido, para el futuro de nuestros estatutos que tienen que salir de la asamblea general del partido de ahora a mediados de mes.

-Está recorriendo muchas localidades para estas primarias..

-Nuestra lista tiene mucha gente del mundo municipalista, que es algo que nosotros queremos potenciar mucho en el futuro en nuestro partido cuando ganemos la dirección, porque también la gente que se dedica al municipalismo te lo dicen mucho, que se encuentran muy solos. Hay muchos pueblos pequeños donde además el candidato de Ciudadanos, el concejal de Ciudadanos, está en la oposición, le cuesta dinero el cargo porque no cobra sueldo, se tiene que ocupar de su propio trabajo, le está quitando tiempo a su familia y a sus amigos, y encima no recibe apoyo por parte del partido... Lo que queremos en el partido es una división específica para el mundo municipal, darles asesoramiento jurídico, que muchos están más solos que la una.

-Un partido más cercano, en suma.

-Más cercano al afiliado, que al final es el que se está jugando los cuartos del partido en el territorio, dando la cara. Y luego otra cosa, que siempre se han quejado mucho y con razón, y es que este partido se ha dirigido mucho desde Madrid sin contar con la voluntad de los que están en el territorio, que son los que conocen de verdad la realidad de los problemas de Jerez, de Sevilla o de Mérida. ¿Qué pasó en 2019? Que se impuso priorizar al Partido Popular para gobernar. Yo lo que me propongo es que en las elecciones de mayo se escuche a la gente que está sobre el territorio para que te digan 'esta persona es de fiar, vamos a darle nuestro apoyo' independientemente del partido que sea, porque luego la política municipal tiene mucho más que ver con las caras, con las personas, con la honestidad de las personas que se presentan, porque las otras formaciones políticas también presentan a gente honesta y valiosa, no solo nosotros. Y a esa gente hay que hacerle caso, darle más autonomía a la gente que tenemos en los Ayuntamientos para pactar el día después de las elecciones y para implementar las políticas municipales que son necesarias en cada localidad donde vamos a estar.

-¿No teme que la sangría de votos prosiga en las municipales?

-A ver, en nuestra candidatura nos quitamos la venda de los ojos. Cuando tuvimos batacazo electoral supremo en Andalucía, donde nos quedamos en cero habiendo sido parte del Gobierno del cambio, cuando volví a Madrid empecé a pensar que no íbamos bien y a levantar la mano dentro de los órganos internos del partido diciendo que aquí hay que cambiar cosas, que vamos de batacazo en batacazo. Había gente que apostaba por el continuismo pero seguimos igual, 'queremos gobernar con el PP porque nosotros mejoramos a los gobiernos del PP'. ¿Cuál es el resultado de esta política? Que el votante dice pues entonces ya voto al PP como ha pasado aquí en Andalucía. Entonces me planteé claramente la necesidad de un cambio y sinceramente lo digo, sin ninguna gana de ser yo este cambio, pero llegó un momento en el que no hubo más remedio porque soy una cara conocida y tenemos unas elecciones en pocos meses. Hace falta alguien conocido, alguien que el candidato a la Alcaldía de Jerez diga 'mi líder es Edmundo Bal, es un tipo valiente, el que se negó a firmar el escrito del procés y le cesó Pedro Sánchez'... Ese es el cartel que nosotros queremos presentar en las elecciones de mayo.

-Entonces...

-Que los resultados van a ser peores que los de 2019, pues claro. Lo que se trata básicamente es de tratar de conservar los mayores apoyos posibles durante 2023 en las locales y autonómicas de mayo y en las generales, en las que ahora mismo todas las encuestas nos dan o cero o un diputado, un desastre. Lo que yo creo que se puede conseguir, en ese sentido soy prudente y me quito la venda de los ojos, es conservar el grupo parlamentario, conseguir cinco diputados. Creo que se puede y de esa forma a partir del 2024 tener un recorrido de medio y largo plazo buscando otro líder que no sea yo y que pueda seducir al votante como hizo Albert Rivera. Para que el proyecto liberal siga vivo este partido necesita a alguien del talento, de la intuición y de la inteligencia del Albert Rivera de antes de 2019 que consiguió que este partido fuera de éxito en éxito.

-Habla de un partido liberal no sujeto, sin ataduras a derecha e izquierda...

-Lo que es bueno para los ciudadanos analizando la realidad concreta del municipio, de la localidad, de la región o de la nación, venga de quien venga. No me importa el partido político que intente plantear algo bueno, yo quiero algo bueno. Es lo ya estamos haciendo en el Congreso de los Diputados: nosotros, en las leyes que plantea el Gobierno, intervenimos y las mejoramos, llegamos a muchos acuerdos porque eso es la política, hacer cosas buenas para los ciudadanos. Luego esas leyes votamos que sí, nos abstenemos o votamos que no pero lo que hacemos es eso y parece que nos da vergüenza contárselo a la gente. Ahora en el partido parece que nos da vergüenza decir que mejoramos las leyes del Gobierno y nosotros es lo que hacemos todos los días y es lo que queremos volver a hacer y así nació Ciudadanos en 2006, como un partido valiente, que podía mirar a los dos lados, que hablaba claro, como hacen los partidos liberales europeos.

-Esa fue la clave del éxito...

-¿Por qué nos votaba la gente? Tenemos ideología, lo que pasa es que somos capaces de ver lo bueno de los demás. Los otros al contrario siempre le dicen que es lo peor, es la política tradicional española. Por eso esta candidatura, Ciudadanos de nuevo, lo que plantea es volver a ese espíritu de los orígenes pero sobre todo ensanchar el espectro ideológico de este partido porque ahora los ciudadanos nos ven como un partido de derechas y hemos perdido ese sentido de utilidad. Hace bien poco los ciudadanos nos veían útiles, impidiendo las barbaridades que estaba pidiendo Podemos para los Presupuestos del Estado, y Esquerra Republicana y Bildu, estábamos en el 8,5% de intención directa de voto. Fíjate como estamos hoy, porque si al final decimos que queremos gobernar con el PP dicen '¿Para qué voy a votar yo a estos?'. Hay que volver otra vez a esos orígenes.

-Tampoco ha ayudado el trasvase de políticos de Ciudadanos al PP...

-Pero también hay mucha gente que se ha quedado teniendo fácil irse al PP, y recibiendo ofertas sustanciosas del PP se han quedado en Ciudadanos. Para esa gente es para la que hay que trabajar ahora, para la gente que se ha quedado. Sobre todo pasa una cosa, en las encuestas nos encontramos con que hay votantes huérfanos del PSOE, desencantados, que no quieren lo que ha hecho Pedro Sánchez, arruinar España dejándola en manos de Bildu, Esquerra Republicana, Podemos y el PNV, que resulta que están dispuestos a votar al PP, un partido cuyas ideas no coinciden en nada con las del centro izquierda. Están pasando por encima de Ciudadanos y no se quedan en Ciudadanos cuando nosotros nos podemos parecer mucho más a su ideología, a lo que ellos quieren para España, la defensa del estado del bienestar, las políticas sociales, la igualdad de la mujer, la política de las personas LGTBi, la defensa de las personas con discapacidad...

-¿La solución?

-Tenemos que hacer una oferta política atractiva para ese votante de centro izquierda porque esa es la única manera de desalojar a Sánchez de la Moncloa, atraer ese voto de izquierda y también de centro derecha.

-El reto es convencer al votante con esas ideas.

-Estos son mis principios y no tengo otros. ¿Y con quién va a pactar usted después de las elecciones? Con el que más me compre de estos principios, y como hacemos nosotros las cosas donde gobernamos: por escrito. Y eso produce un efecto muy beneficioso para la política española porque hacemos que el PP no se arroje en manos de Vox y el PSOE no se arroje en manos de Podemos, Esquerra y Bildu, sino que se vengan al centro y tengamos una política sensata, de sentido común, moderada y pragmática.

-Queda trabajo por delante...

-Primero hay que convencer al afiliado. Lo que estamos haciendo en esta campaña de primarias y con esta candidatura de 'Ciudadanos de nuevo' es reilusionar al afiliado. Lo primero que tenemos que hacer es convencer a nuestros afiliados, porque son los que luego hacen la campaña puerta a puerta, y tenemos ahora mismo a un afiliado muy desilusionado, muy desmoralizado. Una de las cosas que hemos conseguido con nuestra candidatura es reilusionar al afiliado, que gente que se ha ido se vuelva a afiliar gracias a que ven esas posibilidades reales de que haya un cambio de verdad en la dirección del partido cuando ganemos 'Ciudadanos de nuevo'.

-Desde luego, el que se haya quedado es porque cree en el proyecto.

-Porque cree y quiere un cambio y nos ve a nosotros un poco como la esperanza de que este partido resucite porque después el votante vea que ha cambiado, que hay gente nueva, diferente, el discurso es distinto al que ha escuchado a Inés Arrimadas. Por eso la otra candidatura es la de Inés, porque quiere que Inés siga siendo la voz de nuestro partido, el portavoz en el Congreso de los Diputados, el que sale en la televisión. Lo de siempre. Se trata de que ahora vean algo diferente, con un discurso distinto, valiente y claro.

-Por lo que dice, entiende que la refundación pasa por el relevo de Arrimadas.

-Se trata de aprovechar lo buenísima parlamentaria que es, lo buena política que es pero justa o injustamente, yo tiendo a pensar que de forma injusta, ahora mismo los votantes no confían en nuestro liderazgo, ni siquiera los afiliados, porque muchos se han dado de baja después de los resultados y los batacazos. No podemos continuar así. Por tanto, planteamos una candidatura que se aleja del oficialismo, que se aleja de las posiciones de Inés Arrimadas y otros que van en su candidatura de siempre ser los subalternos del PP. Tenemos que ensanchar nuestro espacio ideológico, diferenciarnos, ir con nuestros valores, ser útiles, reilusionar a la gente y acercar el partido al afiliado, repartirnos por toda España no a soltar nuestro rollo sino a escuchar.

-¿Cuál es el mensaje a un afiliado para que apueste por Edmundo Bal y no por Inés Arrimadas?

-Básicamente porque nuestro proyecto es diferente, el futuro de este partido parte necesariamente por volver al Ciudadanos original, por eso elegimos el lema 'Ciudadanos de nuevo', a mí me gusta también decirlo al revés, 'De nuevo Ciudadanos'. Porque evoca que somos nuevos, no somos continuismo, no somos oficialismo ni la actual dirección del partido, miramos hacia el futuro pero recogemos lo mejor del pasado, somos de nuevo ese Ciudadanos que en 2006 le dio voz a los constitucionalistas en Cataluña, que estaban silenciados y no podían sacar la bandera de España a la calle, ese Ciudadanos original tiene que ser el Ciudadanos del futuro, pero eso es imposible que lo pueda representar la otra candidatura. En lo ideológico, no ser subalternos del PP, hablar de nuestros propios temas, recobrar el sentido de la utilidad, abrir el partido al afiliado, volver a insuflarles ilusión... Creo que esta es la esperanza de nuestro partido para el día de mañana, el cambio. Por fin, el cambio. Hoy sí hay salida.