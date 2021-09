“El Ayuntamiento de Jerez en todo lo que sea de la Junta busca el conflicto ”

–Ser proclamado candidato por José Luis Martínez-Almeida, aunque sea de forma oficiosa, ¿es una buena manera de empezar el nuevo curso político?

–Hay que partir de una premisa y es que el candidato de Jerez tiene que ser el candidato del partido a todos los niveles. Lo que pasa es que sí es cierto que estamos hablando de una ciudad como Jerez, una de las 25 más importantes de España, y que venga aquí el portavoz del PP nacional y respalde, no ya a Antonio Saldaña sino al PP de Jerez y el trabajo que se está haciendo e incluso plantee que es la única alternativa que tiene esta ciudad, pues la verdad es que es una grata sorpresa y más viniendo de quién viene. Martínez-Almeida representa para mí la esencia de la buena política, una persona preparada y que no necesita la política pero que se ha centrado en la política porque es su vocación.

–El PSOE, en cambió, calificó este respaldo de “dedo en el ojo” a Juanma Moreno.

–El PSOE está nervioso y todo le parece mal. De hecho, a los pocos días hubo una junta directiva en Cádiz y hablando un rato con Juanma de Jerez. Con él que además mantengo una magnífica relación porque es una persona tan encantadora que es difícil mantener una mala relación. Por tanto, creo que el PSOE de lo que se debe de preocupar es de quién va a ser su candidato en las próximas municipales, esa es la verdadera preocupación que tiene que tener. El PP tiene claro cuál es el proyecto para Jerez, que es lo que nos importa. A partir de ahí será el partido a todos los niveles quién decidirá.

–¿No cree que Mamen Sánchez vaya a ser la candidata del PSOE en las próximas elecciones?

–Creo que Mamen Sánchez va a dejar vendida a Jerez y a su partido, pero esto es una opinión personal y yo no me quiero meter en las cosas del partido. Pero no va a enfrentarse a unas elecciones que cree que va a perder y va a buscar cualquier excusa para decir que ella apoyó a Espadas e irse a cualquier otro sitio porque Jerez le viene muy grande. Mientras que las cosas han ido bien para el PSOE a nivel nacional, pues ‘todos somos buenos’, pero cuando las cosas se ponen duras es cuando realmente hay que salir a la calle, hay que trabajar y hay que demostrar la capacidad de liderazgo ya no solo de un partido, sino de una ciudad. Por tanto, creo que el PSOE está buscando candidato.

“El PSOE de lo que se debe de preocupar es de quién va a ser su candidato en las próximas municipales”

–Dice que mantiene una buena relación con Juanma Moreno pero dio la sensación de que el encuentro entre usted y él cuando vino a Jerez fue un tanto frío.

–Qué va. Lo que pasa es que hay una parte institucional en la que nos tiene que tratar a todos por igual y es lo que tiene que ser porque es el presidente de todos los andaluces. Pero en el momento en el que pudimos estar un poquito más cerca… pues es que Juanma es que es para comérselo, es una persona encantadora, agradable, atenta… Pero tienen que entender que la institución es la institución y a diferencia de lo que hacen otros, él trata a todos por igual y eso le dignifica. Al margen de eso, nos dimos un abrazo cuando se iba.

–El PSOE, en cambio, no cree que usted sea una persona encantadora. ¿Por qué cree que no le quieren como portavoz del PP en el Ayuntamiento?

–Puede resultar hasta una pregunta retórica, porque si tu principal adversario político no te quiere por algo será. Se jactan de decir que lo mejor que le puede venir es que esté Saldaña, pues ‘mire usted, déjelo en paz, ¿no?’. Lo que está ocurriendo es que tienen un verdadero pavor porque saben que nosotros vamos a tener muy buenos resultados en las próximas elecciones, que la mayoría absoluta no es imposible en Jerez y, sobre todo, que es lo que más les aterra, es que se va a demostrar que se van a llevar ocho años de tiempo perdido en Jerez. Nosotros sí tenemos un proyecto en Jerez fundamentado principalmente en el empleo, que es el foco principal. A partir de ahí, como partido, le decimos a Mamen Sánchez que si se quiere meter con Antonio Saldaña, persígalo con su dinero pero no se gaste el de los jerezanos en una persecución política porque sinceramente me siento discriminado y mis compañeros también y nos sentimos hasta perseguidos por el mero hecho de ser del PP.

–¿Y del exportavoz Antonio Montero sabe algo?

–Bueno, él sigue con nosotros en los grupos de concejales y evidentemente hay que respetar a las personas, darles tiempo. Es un compañero más que está en el partido, que es miembro de nuestro grupo municipal y que evidentemente ahora mismo tiene unas obligaciones laborales que no le permiten la dedicación que a lo mejor pudiera tener antes. Pero el nuestro es un partido amplio, inclusivo y abierto. Somos un equipo unido y sólido con un objetivo claro que es sacar Jerez adelante. En el PP de Jerez hay sitio para todo el mundo.

“Juanma (Moreno) es que es para comérselo. Trata a todos por igual y eso le dignifica”

–Dice que serán “ocho años de tiempo perdido”. Dígame, al menos, algo bueno que haya hecho el equipo de gobierno en estos años.

–Igual que se cargaron determinados proyectos como fue el de ‘Jerez, capital mundial del motociclismo’, la única cosa que yo les veo buena es que durante un periodo de tiempo estuvieron siguiendo con la inercia de otros proyectos que pusimos en marcha, como la Ciudad del Flamenco, y aunque intentaron cambiarle el nombre, al menos los continuaron. Pues bueno, algo que se había sembrado y por lo menos había seguido.

– Habla mucho del empleo pero recetas mágicas no hay. El PP ya gobernó y hubo paro entonces y lo hay ahora. ¿En qué se van a centrar si gobiernan?

–A grandes rasgos va a haber tres áreas fundamentales: las nuevas tecnologías, la logística y la agroindustria en productos biológicos. Ahora mismo a nivel mundial lo que está generando proyectos de mayor valor añadido y sueldos mejores son las nuevas tecnologías. Andalucía está preparada en Europa y en el mundo para ser un lugar receptor de trabajo de nuevas tecnologías. Tenemos que montarnos a ese carro. En segundo lugar, hace falta apostar por la ciudad logística pero pensando en las personas. Si consiguiéramos, y es uno de nuestros proyectos estrella, que Jerez fuera el sitio de España donde más personas con carné de camión hubiese, las empresas logísticas se implantarían en la ciudad. La tercera pata son los productos elaborados. En cualquier ciudad europea los productos biológicos cada vez se pagan más caros y lo demanda más gente, y eso se puede hacer desde Jerez. ¿Vamos a seguir apostando por el turismo, el motociclismo, el vino, el caballo...? Claro que sí, pero los sectores de futuro son estos tres.

–Para sacar adelante este tipo de proyectos se necesitan muchos apoyos y aquí en Jerez unas veces falta el apoyo de la Junta, otros del Gobierno central y otras no se ponen de acuerdo en el Ayuntamiento.

–Vamos a tener en Jerez la suerte de que vamos a estar alineados Jerez, Junta de Andalucía y Gobierno de España gobernados, por un partido que va a ser el PP con Juanma Moreno y Pablo Casado, que se van a centrar en Jerez rotundamente, de cara a ese Jerez del futuro. Y le avanzo que, si soy alcalde, seguramente se firmará un convenio de colaboración con ayuntamientos cercanos para que pueda haber una acción unánime de todos. Tenemos que innovar también en la forma de buscar inversiones. No puede ser, por ejemplo, que El Puerto se pelee con Jerez y viceversa. Vamos a plantear la colaboración entre ayuntamientos cercanos, esa unión para trabajar conjuntamente por proyectos estratégicos.

“Con el PP, el mejor departamento de captación de fondos europeos de España estará en Jerez”

–Otras veces las posibles soluciones llegan tarde. Ahí está el caso de los planes de empleo que no ha sido hasta la visita de Juanma Moreno a Jerez cuando se ha hablado de buscar alternativas.

–Pero, disculpe, es que el problema con los planes de empleo es que el Ayuntamiento de Jerez en todo lo que sea de la Junta busca el conflicto.

– Yo no he dicho quién busca el conflicto, sino que al final por unos o por otros los fondos se pierden.

–Ya, pero es que el que genera el conflicto siempre es el incapaz. Si la Junta te da un dinero y tienes que poner 70.000 u 80.000 euros y tú no los pones y pierdes no se cuántos millones es absurdo. Si nosotros estamos en el Ayuntamiento de Jerez, no se va a perder ni un euro: el departamento de captación de fondos europeos y de ayudas mejor de España estará en Jerez. ¿Sabe quién ha hecho algo muy bueno de eso? Es el alcalde de La Línea. Tiene un departamento de captación de fondos europeos sin precedentes, es una envidia. Ha entendido bien que su ayuntamiento no puede trabajar con los presupuestos y entonces tiene que captar todos los fondos. En La Línea se tiene al mejor departamento y en Jerez tenemos a Mamen Sánchez y a Cabello que dicen que nadie ha venido a preguntarle por implantar una empresa aquí. Esa es la diferencia.

–Usted está muy presente en distintas redes sociales como Facebook e Instagram. ¿Es muy distinta una campaña en la calle de la que hace en estas plataformas?

–En las redes sociales está todo el mundo, hasta mi madre. Antes me llamaba todos los días para ver dónde estaba y ahora veo que pone ‘me gusta’ y que está controlando dónde voy. Las redes sociales son una calle más, si las utilizas bien. Mi teléfono está en Facebook y todo el mundo que quiera lo tiene. Me escriben, me mandan fotos del barrio... ¿Es una campaña diferente? Claro que sí, es una campaña mucho más dura porque necesita mucha dedicación, pero es lo bonito de la política, estar en contacto con la gente.

– Aun así, hay que tener en cuenta que un ‘me gusta’ en Facebook no es después un voto en las urnas…

–Qué va, no tiene nada que ver. Lo más importante de las redes sociales es que la gente te critique. Evidentemente están los troles, yo tengo un séquito. Es gente claramente vinculada al PSOE y con nombres falsos que empiezan a meterse conmigo. A esos no les hago ni caso. Pero hay muchas personas que un día te dan un ‘me gusta’ y al día siguiente te dicen ‘eso no me ha gustado’. Cuando es alguien que tú le ves que tiene criterio, eso te sirve para mejorar, le haces caso. Y si soy alcalde de Jerez, seré el alcalde de todos con independencia de a quién haya votado.

–Eso lo dicen todos los candidatos y después la realidad es que hay barrios y colectivos más beneficiados que otros en cada legislatura.

–Eso le pide usted explicaciones a quien haya sido alcalde y no lo haya cumplido. Yo le digo que voy a ser de todos y dentro de dos años o de cuatro cuando haya sido alcalde, si así quieren los jerezanos, pues usted me critica si no lo he cumplido.

–Su número teléfono es público. ¿Cambiará de móvil si llega a ser alcalde?

–Cuando entré con García-Pelayo tenía tres móviles y los cambié todos y me quedé con un teléfono que es el único que tengo desde 2011 y es el que está en redes sociales. Me han dicho alguna vez que si estoy loco por ponerlo y siempre digo lo mismo ‘mientras yo esté en política este teléfono estará abierto a todos los jerezanos’. El día que me vaya de la política, ya veré. Cuando sea alcalde tendré el mismo teléfono aunque en algún momento se lo tenga que dejar alguien.

–Ha dicho antes ‘mientras esté en política’, ¿tiene pensado que hará si la deja?

–Mi carrera de formación base es la de Ingenieros de Caminos y he estado trabajando 12 años antes de entrar en política, pero cuando me retire seguramente trabajaré de abogado. Por tanto, cuando deje la política, y yo no pienso jubilarme en política, ejerceré como abogado y aunque sea de manera colaborativa, ejerceré un poquito de periodista porque también me gustan esas cosas.

“Cuando deje la política, y yo no pienso jubilarme en política, ejerceré como abogado y un poquito de periodista”

–De momento, sigue en política pero hace algo más de un año casi lo expulsan por el accidente que tuvo conduciendo ebrio. ¿Supuso aquello un punto de inflexión en su carrera?

– Fue un punto de inflexión muy importante, primero, porque me humanizó de cara a la sociedad. Fue tanto el ataque y la persecución política que hubo que la gente en la calle dijo ‘oye, este chico ha pedido disculpas, es una persona trabajadora y deportista, le puede pasar a cualquiera en un momento determinado’. Además, me ha permitido también saltar la barrera psicológica de que no pasa nada si uno se va. Te hace ser más valiente y tomar decisiones importantes y me ha permitido centrarme en Jerez. Por otra parte, te permite conocer a las personas cuando pasa algo de este tipo y es cuando valoras la lealtad. Ahí tengo que agradecer a todo el partido el comportamiento que tuvo y lo que me arropó, porque si estoy aquí es gracias al PP.

–Bueno, no gracias a todo el partido…

–Sí, sí, al partido sí. Otra cosa es que hubiera determinadas personas que a lo mejor no supieron controlar una situación o se pusieron nerviosos o nerviosa. Pero el partido como tal reaccionó, no en los medios donde se lidió la batalla cruenta de los que iban en la persecución contra mí, pero donde se tuvo que hablar se habló. Gracias al PP, yo sigo estando trabajando por y para Jerez.

–Dice que sigue trabajando por Jerez. ¿En qué se va a centrar el PP en el nuevo curso político, previo a la campaña?

–Vamos a constituir un consejo asesor de la ciudad muy renovado, con personas de distintos ámbitos de la sociedad, que va a ser la base también de ese programa o proyecto electoral del PP de Jerez. El PP es un partido muy fuerte que está abierto a la sociedad y vamos a tener un comité de estrategia de ciudad. Mientras seguimos calle a calle y barrio a barrio, tendremos también la colaboración de personas importantes que nos van a asesorar y que saben cuál debe que ser el futuro de la ciudad.