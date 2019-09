Manuel Benítez se convirtió en el nuevo jefe de la Policía Local el pasado 16 de septiembre. Comparte el cargo de intendente de este cuerpo policial con Manuel Cabrales, que ya afrontó este cargo años atrás, y Javier Pérez Andrada, a quien suple en el cargo. Benítez tiene 60 años y se enfrenta a este reto por vez primer en su vida profesional, comenzándola hace ya 36 años, concretamente en el año 1983. Ahora, tras su elección como jefe de la Policía Loca, Benítez asegura sentirse arropado por los agentes y el Sindicato Independiente de Policía Local de la ciudad, y tiene esperanzas en poder jubilarse (dentro de 5 años) en este puesto. “Señal de que todo ha ido muy bien”.

–¿Con qué planes de futuro accede al cargo de intendente jefe de la Policía Local?

– Uno de los planes que tenemos a corto plazo es potenciar los vehículos de motocicletas, que precisamente, en estos momentos, estamos probando algunas de ellas que nos ha cedido un concesionario. No quiere decir que sean las que vayamos a utilizar, porque aún hay que licitarlas, pero es uno de los temas que a corto plazo necesitamos. La competencia de tráfico es nuestra exclusivamente y debemos potenciarla. También es cierto que otro de los objetivos que tenemos que completar es el aumento de agentes.

– El SIP (Sindicato Independiente de Policía Local) asegura que no se cumple con el ratio de agentes necesario para la ciudad, a pesar de las 5 nuevas plazas que salieron el pasado año y que se incorporarán próximamente.

– Recursos Humanos ya me ha comunicado que se está trabajando en ello. El equipo de gobierno y Recursos Humanos precisamente ya están trabajando en la elaboración de un plan de incorporación de más de 30 nuevos agentes, cuyas plazas saldrían el próximo año, con el fin de intentar paliar el efecto de las jubilaciones anticipadas que provoca el decreto aprobado meses atrás, que indicaba que los agentes podrían jubilarse a los 55 años. Este año sin ir más lejos ha habido 30 jubilaciones anticipadas motivadas por la entrada en vigor de este decreto.

– ¿Son suficientes estas 30 plazas?

– Estas incorporaciones supondrían un empujón importante, ya que serían agentes más jóvenes -aunque hoy en día pueden presentarse personas con 40 años si quieren, no es como antes-, aunque lo suficiente sería otra convocatoria más con 25 o 30 plazas más. Soy consciente que el gobierno local está en ello. Después de 14 años, también motivados por la crisis, las administraciones locales no pudieron sacar nuevas plazas y, debido a este hecho y a las jubilaciones anticipadas, tenemos que intentar recuperar el ratio, que está un poco por debajo.

– Muchas de las motos que hay actualmente tienen muchos años...

– Es cierto que en nuestro parque hay muchas motos que, cuando lleguen las nuevas, habrá que darles la baja porque tienen bastantes años y sólo tenemos un mecánico para todas ellas. Ahora mismo la prioridad es arreglar las que tenemos, que es un tema que se está solucionando, y también traer tres motos eléctricas, además de las que vayan a llegar nuevas. Dejando a un lado las nuevas motos, que aún no conocemos el número que serán pero que supondrán un gran logro, las tres eléctricas significarán el refuerzo de la zona centro, debido a su baja contaminación acústica y medioambiental.

– ¿Se ha solucionado el problema que había anteriormente con los coches patrulla?

– Ahora mismo estamos bien con los coches. El problema que había es que nuestros coches propios tenemos que mantenerlos nosotros mismos (mecánico del Ayuntamiento). Lo que ocurre es que no hay tantos mecánicos como pudiera tener un concesionario para abastecer las necesidades de los coches. Con los nuevos vehículos que se adquirieron por ‘renting’ hace un año nos quitamos ese problema. Cualquier desajuste que pueda tener el coche es trasladado directamente al concesionario de la marca del vehículo y al día siguiente está listo. Si las motos son de renting mucho mejor, porque tendríamos esta ventaja.

– ¿Está respondiendo el Ayuntamiento a las necesidades de la Policía Local?

– Ahora mismo el cuerpo tiene uniformes nuevos, al igual que los chalecos antibalas y los seis vehículos de renting. Además están trabajando en el desajuste que hay con las motos también. El delegado Rubén Pérez está bastante involucrado con nosotros.

– Se ha conocido estos días que la antigua sede de Acoje, situada en calle Larga, albergará una oficina conjunta de la Policía Local y Nacional.

– En estos momentos el local se está adecuando, pero aún tenemos que mantener reuniones con el Cuerpo Nacional de Policía para aclarar qué tipo de servicio vamos a dar en esa nueva sede. Ahora mismo es algo que está en proyecto, pero lo importante es que se ha iniciado y que hay voluntad por ambas administraciones. Algo que repercutirá positivamente en el ciudadano sin lugar a dudas.

– ¿Qué ocurre con la nueva jefatura de Policía Local situada en los terrenos de la antigua cárcel de La Asunción? Sus obras se iniciaron con anterioridad a la Nacional y ésta se encuentra concluida y la Local no...

– Nosotros quisiéramos que estuviera cuanto antes. Yo entré en el año 1983 en Madre De Dios y pasamos al Almendral en el 1985. Este edificio tiene ya bastantes carencias y no tenemos los accesorios necesarios para ciertas cosas. Eso lo sabe el equipo de gobierno actual, pero también el anterior. A día de hoy se está intentando desbloquear temas administrativos y judiciales que existen con la empresa que inició las obras. Lo que sí puedo decir es que la zona exterior de la jefatura ya está desbloqueada y en los próximos días se iniciaran las obras de urbanización exterior de la misma. Por su parte, la zona interior del edificio está pendiente de desbloquear estos asuntos anteriormente explicados. Yo soy consciente de que el equipo de gobierno quiere acometer estas obras cuanto antes y yo espero pasar allí cuanto antes. En realidad, toda la plantilla queremos realizar ese cambio, no sólo por la comodidad nuestra al ser un edificio nuevo, sino para mejorar el servicio al ciudadano que es lo único que pretendemos.

– ¿Cómo están las relaciones con las centrales sindicales?

– De momento he tenido contacto con el SIP, que prácticamente es la central mayoritaria aquí. También con otras representaciones de importancia como UGT, CCOO y CSIP estoy a la espera de mantener una conversación con ellos. Aunque por el momento la relación con todos ellos es buena y cordial. Todos me han felicitado por mi nuevo cargo y han apostado por mí. Mi intención es mediar entre todos ellos, el equipo de gobierno y la plantilla, aportando mi experiencia a nivel personal, sindical y profesional, y con todo ello poder mejorar.

– ¿Qué hay que mejorar a nivel de operatividad?

– Vamos a seguir con la línea continuista que hay establecida. Las bases que tenemos estructuralmente, tanto de personal como de medios, es eficaz y está funcionando, por lo que vamos a continuar con el sistema orgánico existente. Podría haber alguna variación mínima, en algún grupo concreto que pueda aumentar según necesidades, pero en estos momentos estamos bien organizados en los radio patrullas, tráfico, compañeros dedicados a violencia de género, policía administrativa o grupo Beta. Lo importante que también tenemos es la colaboración y coordinación perfecta que tenemos con Policía Nacional y Guardia Civil. Trabajamos conjuntamente en la medida de lo posible y no hay ningún problema.

– Los atentados sucedidos en Barcelona hace dos años pusieron en alerta a todo un país. Aquí en la ciudad, incluso, hubo precauciones por este tema. ¿Sigue habiendo alerta por terrorismo en Jerez o se encuentra este tema algo más calmado?

– Sí, aún se sigue en alerta. Se tratan de directrices del Ministerio de Interior y, por ello, en todos los eventos importantes que tenemos en la ciudad mantenemos reuniones de coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía para cuidar este tema. Sobre todo para estudiar puntos clave donde tener mayor presencia. Aun así, es un tema que también tratamos en las juntas locales. Cada dos o tres meses reunimos a la junta local de seguridad y abordamos estos asuntos.

– ¿Jerez es segura?

– Yo puedo decir que Jerez es una ciudad segura. Evidentemente todos los días tiene que ocurrir algo. Somos más de 200.000 habitantes y, en proporción, lo lógico es que puedan ocurrir problemas diarios. Es segura porque tanto nuestro cuerpo, como el Nacional, Guardia Civil y zona rural, hay un equipo extraordinario, personas profesionales que se encuentran trabajando todo el día. Nuestros agentes patrullan por toda la ciudad, no tenemos veto en ningún lugar que digamos que no es posible entrar, como sí que ocurre en otras ciudades. Es cierto que hay zonas que tienen, a nivel estadístico, mayor conflictividad, pero no quiere decir que Jerez sea una ciudad insegura.

– ¿Qué tal la transición con Javier Pérez Andrada? Anterior jefe de la Policía Local al que sucede en el cargo.

– Todo con normalidad. La previsión es continuar con lo que él tenía previsto y estábamos elaborando hasta el momento. En la jefatura somos 3 intendentes, junto a Javier y Manuel Cabrales, y no tenemos ningún problema entre nosotros. Nos ayudaremos entre los tres en todo lo que podamos.

– El anterior jefe del Cuerpo tan sólo estuvo en su cargo 2 años. ¿Usted se marca algún plazo?

– Yo no tengo ningún plazo marcado. He asumido el cargo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad. Una responsabilidad que asumo a mis 60 años y, en teoría, hasta los 65 pienso mantenerme en este cargo. Mi intención es jubilarme aquí. Si me jubilo de jefe significa que lo estoy haciendo bien. Aunque ahora mismo sólo puedo sentirme orgulloso por representar a este cuerpo de Policía Local y agradecido a todos mis compañeros y sindicatos que me han felicitado y apoyado en esta nueva etapa. Y, por supuesto, a mis otros dos intendentes.