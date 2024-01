Exposiciones actuales en Pescadería Vieja y Museo Arqueológico de Jerez imprescindibles

La Delegación Municipal de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, mantiene abiertas al público dentro de su programación de invierno las dos muestras de arte contemporáneo 'El proceso en el sitio del objeto', de Antonio Lara, y la muestra colectiva 'Los paisajes de la Arqueología'.

Pescadería Vieja acogerá hasta el próximo 21 de enero, la muestra del autor jerezano, Antonio Lara, que puede visitarse de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 21 horas. Los sábados y domingos, de 10 a 13.45 horas; los festivos y lunes, permanece cerrado.

Por otro lado, la exposición colectiva 'Los paisajes de la Arqueología', en el Museo Arqueológico de Jerez, inaugurada el pasado 24 de noviembre, permanecerá abierta hasta el 24 de febrero, de martes a sábado, de 9 a 15 horas, en la Plaza del Mercado.

'El proceso en el sitio del objeto'

La muestra reúne una colección de obras al óleo que reflejan el proceso creativo de Antonio Lara, uno de los autores más relevantes de la pintura figurativa española actual. Antonio Lara Luque, nacido en Jerez y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, cuenta con numerosas menciones, reconocimientos y encargos de prestigio entre los que se encuentra el calendario patrocinado por la Fundación Maxam, anteriormente Española de Explosivos creada por Alfred Nobel; el Premio adquisición XIV Bienal de Artes Plásticas ciudad de Albacete, en 2022, el Premio Duque de Alba, de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, así como la Medalla de Honor en el XII certamen Nacional de pintura Parlamento de La Rioja, en 2021. También ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas.

Para el crítico de arte Bernardo Palomo, "el realismo de Antonio Lara argumenta una posición totalmente diferente a la que ofrece la pintura figurativa al uso. Su obra no solo traslada someramente los encuadres de lo real; tampoco manifiesta únicamente ilustraciones inmediatas de lo que se ve; en su pintura hay un ejercicio de introspección, de búsqueda, de ahondar en las circunstancias físicas que existen para que la mirada no sólo acoja lo que observa sino que plantee aquello que está más oculto y que, verdaderamente, exterioriza los límites exactos de lo que es y de cómo sería si no existiera ese punto de vista ficticio que lo embauca y lo hace un poco diferente".

Por otro lado, según detalla el artista jerezano Ignacio Estudillo en el catálogo de la exposición, "la propuesta de Antonio Lara recoge un cambio, un movimiento desde un tipo de relación con el trabajo a otro siendo evidente en los diferentes lenguajes que van desde el cuadro de los racimos de uvas al cuadro de las hojas secas". En cuanto a su método, el pintor jerezano 'tiene su oficio, sus rituales aprendidos y sus posteriores singularidades. Sus reglas permiten construir una estructura que introduce las coordenadas de los objetos que aparecen en el cuadro".

'Los paisajes de la Arqueología'

Esta muestra representa la tercera edición de la Muestra de Arte Contemporáneo 'Dentro del museo', con el comisariado de la artista jerezana Luisa Porras, y conmemora el XI aniversario de la reapertura y remodelación del citado equipamiento. Se trata de "generar un diálogo centrado en el tema del paisaje, con la única certeza de que es un lugar ligado a una identidad cultural siempre cambiante, en permanente construcción desde la antigüedad hasta nuestros días", tal y como recoge en el catálogo de la exposición Juan Manuel López Muñoz.

"Las obras de arte expuestas son el resultado de un llamamiento a crear paisajes repensando, en el contexto de hoy, la arqueología y los mitos fundacionales de la ciudad de Jerez. Cada obra muestra una percepción singular, diferente de la esperada seguramente, sobre una cuestión colectiva: el impacto de la cultura sobre la naturaleza y viceversa".

Los artistas participantes en las diversas modalidades son Humberto del Río, Luisa Porras, Magdalena Murciano, Guillermo Bermudo, Juan Antonio Sangil, Miguel Parra, Ignacio Sancho Caparrini, Jaime Pandelet, Ana Pellón Pariente, Francisco Barrera, Carmen Chofre, Eugenio Tapia, Magdalena Bachiller, Aurora Simó, María José Domínguez Parreño, Jesús Rosa, Rocío Cano Guzmán, Humberto Ybarra, Serena Fortin, Fernando García Durán y Pepe Nihil, Diego Periñán, con las colaboraciones de los autores Josefa Parra, Manuel Bernal Romero y Juan Manuel López Muñoz.